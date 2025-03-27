Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области

Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области. Сервис был разработан компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка), Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка и Правительством Москвы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Врачи Воронежской области с декабря 2024 г. используют систему поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта – цифровой помощник врача «ТОП-3». Сервис снижает нагрузку на врачей во время первичных приемов, повышает эффективность постановки предварительных диагнозов и уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг.

Сервис «ТОП-3» интегрирован в медицинскую информационную систему области – «МедСофт». На первичном приеме врач вносит жалобы пациента в систему, а искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза из 265 групп диагнозов. Врач выбирает один из вариантов или ставит собственный диагноз. Решение по дообследованию и лечению пациентов также всегда остаётся за специалистом.

Система поддержки принятия врачебных решений определяет перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), который охватывает около 95% от самых распространенных предварительных диагнозов. Цифровой помощник врача разрабатывался в соответствии с официальными клиническими протоколами при участии московских врачей-экспертов. Алгоритм доказал свою эффективность и безопасность для пациентов в ходе масштабного эксперимента по использованию инновационных технологий в системе здравоохранения Москвы, а сегодня широко используется в регионах страны.

Игорь Банин, министр здравоохранения Воронежской области: «Цифровизация — важный инструмент в улучшении качества медицинской помощи и повышении уровня жизни населения. Внедрение современных технологий позволяет оптимизировать процессы диагностики и лечения, помочь оптимизировать время на обработку документов. Примером успешного внедрения цифровых решений является использование цифрового помощника врача. Этот сервис, интегрированный в региональную медицинскую информационную систему, значительно упрощает процесс постановки предварительного диагноза. На основе жалоб пациента во время первичного амбулаторного приема система предлагает три наиболее вероятных диагноза из 265 возможных групп, охватывая 95% самых распространенных заболеваний».

Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Цифровые сервисы «Сбера» уже давно и успешно применяются в различных областях, включая медицину. Мы рады, что в Воронежской области реализован этот важный проект, который уже демонстрирует свою востребованность в регионе. Цифровой помощник врача особенно необходим в медицинской сфере, где важно быстро и эффективно обрабатывать большой объем информации. Система «ТОП-3», предлагающая три наиболее вероятных диагноза на основе жалоб пациента, помогает медицинским работникам справляться с потоком пациентов, одновременно повышая точность диагностики и качество обслуживания. Это не только снижает нагрузку на медицинский персонал, но и освобождает время для личного общения с пациентом, что положительно сказывается на общем уровне медицинского обслуживания».

Дмитрий Домарев, генеральный директор «СберМедИИ»: «Благодаря интеграции сервиса с региональной информационной системой врач не тратит время на заполнение данных в отдельном окне, а, выполняя привычные действия, получает второе мнение по постановке предварительного диагноза от искусственного интеллекта с точностью 82,9%. Сервис «ТОП-3» имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, с 2020 года помогает столичным терапевтам ставить предварительные диагнозы. Сегодня сервис успешно используется в медицинских организациях 19 субъектов нашей страны. Система поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ повышает уровень удовлетворенности пациентов, позволяет оказывать медицинскую помощь в регионах на уровне с московскими врачами-экспертами».

Сервис «ТОП-3» имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора (№ РЗН 2022/17272 от 24.05.2022). Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением ИИ-технологии, сервис прошел серьезные технические и клинические испытания.