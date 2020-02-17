Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова

2554
Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
В списке замминистров связи первая отставка после утверждения главой Минкомсвязи Максута Шадаева. Свой пост покинул куратор почтовой связи Олег Войтенко, пришедший в министерство из «Аналитическиого центра при правительстве» вслед за своим шефом — Константином Носковым.

Отставка Олега Войтенко

Замминистра связи Олег Войтенко, курировавшего в министерстве почтовую отрасль, освободили от должности распоряжением Правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Документ, датированный 15 февраля 2020 г. опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что такое решение было принято по собственной просьбе чиновника.

В пресс-службе Минкомсвязи на вопрос CNews, известно ли уже, кто придет на смену Войтенко, ограничились ответом со стандартной формулировкой «кадровые назначения публикуются на портале Правительства» (на момент выхода этого материала, каких-либо тематических сообщений на нем не было). На вопрос CNews, кто возьмет на себя исполнение обязанностей Войтенко до нового назначения, в министерстве ответить не смогли.

Войтенко получил оставленный им сейчас пост в середине июля 2018 г. Незадолго до этого, в мае того же года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а его главой в составе обновившегося Правительства стал Константин Носков, до того момента занимавший пост гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) «Аналитический центр при правительстве» (АЦ). Эта структура выполняет функцию проектного офиса для программы «Цифровая экономика».

vojtenko500.jpg
Олег Войтенко покинул Минкомсвязи

В контексте ухода Носкова и прихода на его место Максута Шадаева, CNews еще как минимум 2 февраля 2020 г. заключал, что у Войтенко шансы остаться в команде нового министра невелики. Равно как и у другого прямого ставленника Носкова, действующего замглавы Минкомсвязи Евгения Кислякова, который отвечает за цифровую экономику. Войтенко и Кисляков были заместителями Носкова в АЦ и в Минкомсвязи пришли одновременно.

Кто остался на топ-должностях в Минкомсвязи

Уход Войтенко стал первой отставкой замминистра связи при Шадаеве. До этого кадровые изменения в ведомстве касались новых назначений и перестановок. В частности, в конце января 2020 г. пост замминистра и статс-секретаря получила Людмила Бокова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

После этого, в начале февраля 2020 г. предыдущий статс-секретарь и замминистра связи Олег Пак, отвечавший за координацию расходов на информатизацию, пошел на повышение и стал первым заместителем Шадаева.

Вслед за этим, 6 февраля вышло постановление Правительства, которым допустимое число замминистров связи увеличилось с восьми до девяти.

На данный момент с Шадаевым продолжают работать семь прежних заместителей министра, которые входили в команду Носкова. Среди них вышеупомянутый Евгений Кисляков, а также Олег Иванов, отвечающий за телекоммуникации, Алексей Волин (масс-медиа), Максим Паршин (электронное правительство), Михаил Мамонов (электронная торговля) и Алексей Соколов (информационная безопасность).

Другие материалы рубрики

Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании

Председатель совета директоров Samsung ушел в отставку. Его ждет тюрьма

«Билайн» остается без гендиректора

В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра

«Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР

Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры
Показать еще
Точки роста

На какие проекты расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

Игорь Никитин

министр ИТ Пермского края

Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника