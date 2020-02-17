Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова

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Отставка Олега Войтенко

Замминистра связи Олег Войтенко, курировавшего в министерстве почтовую отрасль, освободили от должности распоряжением Правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Документ, датированный 15 февраля 2020 г. опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что такое решение было принято по собственной просьбе чиновника.

В пресс-службе Минкомсвязи на вопрос CNews, известно ли уже, кто придет на смену Войтенко, ограничились ответом со стандартной формулировкой «кадровые назначения публикуются на портале Правительства» (на момент выхода этого материала, каких-либо тематических сообщений на нем не было). На вопрос CNews, кто возьмет на себя исполнение обязанностей Войтенко до нового назначения, в министерстве ответить не смогли.

Войтенко получил оставленный им сейчас пост в середине июля 2018 г. Незадолго до этого, в мае того же года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а его главой в составе обновившегося Правительства стал Константин Носков, до того момента занимавший пост гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) «Аналитический центр при правительстве» (АЦ). Эта структура выполняет функцию проектного офиса для программы «Цифровая экономика».

Олег Войтенко покинул Минкомсвязи

В контексте ухода Носкова и прихода на его место Максута Шадаева, CNews еще как минимум 2 февраля 2020 г. заключал, что у Войтенко шансы остаться в команде нового министра невелики. Равно как и у другого прямого ставленника Носкова, действующего замглавы Минкомсвязи Евгения Кислякова, который отвечает за цифровую экономику. Войтенко и Кисляков были заместителями Носкова в АЦ и в Минкомсвязи пришли одновременно.

Кто остался на топ-должностях в Минкомсвязи

Уход Войтенко стал первой отставкой замминистра связи при Шадаеве. До этого кадровые изменения в ведомстве касались новых назначений и перестановок. В частности, в конце января 2020 г. пост замминистра и статс-секретаря получила Людмила Бокова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

После этого, в начале февраля 2020 г. предыдущий статс-секретарь и замминистра связи Олег Пак, отвечавший за координацию расходов на информатизацию, пошел на повышение и стал первым заместителем Шадаева.

Вслед за этим, 6 февраля вышло постановление Правительства, которым допустимое число замминистров связи увеличилось с восьми до девяти.

На данный момент с Шадаевым продолжают работать семь прежних заместителей министра, которые входили в команду Носкова. Среди них вышеупомянутый Евгений Кисляков, а также Олег Иванов, отвечающий за телекоммуникации, Алексей Волин (масс-медиа), Максим Паршин (электронное правительство), Михаил Мамонов (электронная торговля) и Алексей Соколов (информационная безопасность).