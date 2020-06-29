Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ

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Алексей Соколов уходит из Минкомсвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности замминистра связи Алексея Соколова. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства. Причиной называется просьба самого Соколова.

Связь Алексей Соколова и ФСБ

Соколов стал замминистра связи в 2014 г., когда ведомство возглавлял Николай Никифоров. До этого он работал в Администрации Президента, где курировал вопросы международного сотрудничества.

Отец Алексея Соколова Валерий, скончавшийся в октябре 2019 г., был отставным полковником ФСБ. После ухода из органов он работал председателем совета директоров «Научные приборы», занимавшегося разработкой средств защиты информации.

Алексей Соколов покинул Минкомсвязи

Мать Алексей Соколова Ирина возглавляла некоммерческий Фонд поддержки сотрудников ФСБ и членов их семей. Затем она была депутатом Госдумы двух созывов и помощником председателя нижней палаты парламента Бориса Грызлова.

Газета «Коммерсант» писала, что Валерий Соколов был хорошим знакомым Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности и бывшего главы ФСБ. Также издание указывало, что и сам Алексей Соколов служил в ФСБ.

Соколов и «суверенный интернет»

В Минкомсвязи Алексей Соколов занимался вопросами развития отрасли информационных технологий и информационной безопасности. В частности, Соколов курировал разработку законопроекта о критической инфраструктуре интернета, предполагавший создание в России инфраструктуры для защиты от возможного отключения интернета извне.

Законопроект был раскритикован Минэкономразвития и не был принят на уровне правительства. Однако схожий законопроект в конце 2018 г. был внесен в Госдуму сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом, после чего прошел утверждение.

В числе прочего данный закон обязал интернет-провайдеров устанавливать оборудование, которое позволит Роскомнадзору, в случае возникновения угроз функционирования сетей связи, управлять маршрутами внутрироссийского трафика.

Как министры связи отстраняли Соколова от Реестра российского ПО

Также Соколов курировал работу Реестра российского ПО. В начале 2018 г. у Соколова случился конфликт с директором департамента высоких технологий Минкомсвязи Салаватом Миграновым. Мигранов обвинил его в параличе работы Реестра отечественного ПО. Никифоров уволил Мигранова, предупредив его о неполном служебном соответствии.

Также Никифоров отстранил Соколова от курирования Реестра российского ПО, поручив ему вместо этого заниматься почтовой связью. Новым куратором Реестра стал Михаил Евраев, до той поры занимавшийся почтовой связью.

Впрочем, в таком виде конструкция просуществовала недолго: летом 2018 г. новым министром связи стал Константин Носков, а Соколов вновь начал курировать Реестр российского ПО. Также Соколов отвечал за федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

В конце 2019 г. Носков вновь отстранил Соколова от курирования Реестра российского ПО, передав эти функции другому замминистра Евгению Кислякову.

Новая команда Минкомсвязи

В начале 2020 г. новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, а новым министром связи Максут Шадаев. Мишустин сначала увеличил число заместителей Шадаева с восьми до девяти, но затем опять сократил их число до восьми.

К тому моменту у Шадаева уже было девять заместителей, в связи с чем возник вопрос о том, кто из них покинет свой пост. Соколов назывался одним из наиболее вероятных претендентов на уход из министерства.

Также из прежних заместителей министра свои посты оставили Михаил Мамонов (курировал электронную торговлю) и Олег Войтенко (почтовая связь). Новым статс-секретарем стала бывший сенатор Людмила Бокова. Еще двумя новыми заместителями министра стали Олег Качанов и Андрей Черненко, который в разное время тоже работали в министерстве.

Прежний статс-секретарь министерства Олег Пак, работавший замминистра еще со времен Николая Никифорова, стал первым замминистра связи (ранее такой позиции в Минкомсвязи не было).