Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры

У министра цифрового развития появился новый заместитель – Владимир Белановский, который до недавнего времени работал замруководителя ФСО по вопросам спецсвязи. Одновременно Олег Пак вместо первого заместителя министра стал статс-секретарем.

Перестановки в Минцифре

Премьер-министр Михаил Мишустин 29 декабря 2020 г. подписал постановление о назначении нового заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Им стал Владимир Белановский, который до недавнего времени был заместителем руководителя Федеральной службы охраны (ФСО). В этой должности Белановский отвечал за работу Спецсвязи – Службы специальной связи и информации, являющейся частью ФСО.

Одновременно Мишустин освободил Олега Пака от должности первого заместителя министра цифрового развития, назначив его статс-секретарем и просто заместителем министра.

Как в Минцифре меняется состав заместителей министра

Напомним, в начале уходящего 2020 года в России сменилось Правительство. Министром цифрового развития вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев. После этого Шадаев приступил к формированию собственной команды.

Новый замглавы Минцифры Владимир Белановский

Так, сенатор Людмила Бокова стала заместителем министра и статс-секретарем. Олег Пак, который стал статс-секретарем еще в 2012 г., когда министром был Николай Никифоров, получил повышение до первого заместителя (ранее такой должности в министерстве не существовало). Однако вскоре Бокова покинула министерство и позиция статс-секретаря стала пустовать. Теперь на эту должность возвращается Пак.

Новыми заместителями министра также стали выходец из Сбербанка Олег Огуряев и два человека, уже работавших в министерстве - Андрей Черненко и Олег Качанов. Также новым куратором медиасферы в ранге замминистра стала Бэлла Черкесова, пришедшая в министерство из Управления Администрации Президента по общественным связям и коммуникациям.

Министерство покинули четверо замов прежнего министра: Алексей Волин (курировал масс-медиа), Алексей Соколов (курировал ИТ и информационную безопасность), Михаил Мамонов (отвечал за электронную коммурцию) и Олег Войтенко (занимался почтовой связью).

Из прежних заместителей, помимо Пака, свои должности сейчас сохраняют Олег Иванов (отвечает за телекоммуникационное направление), Максим Паршин (ранее занимался госуслугами, теперь – «Цифровой экономикой») и Евгений Кисляков (ранее занимался «Цифровой экономикой»).

Возможный уход куратора телекоммуникаций Олега Иванова

Чем будет заниматься новый замминистра Олег Белановский, пока неизвестно. Но с учетом того, что до сих пор он занимался связью, логично предположить, что он станет новым куратором телекоммуникационной сферы.

Слухи об уходе нынешнего куратора телекоммуникаций Олег Иванов ходят с начала года. При этом издание РБК писало, что Иванов может и сохранить пост замминистра, но заняться другой сферой – информационной безопасностью. Как раз недавно Иванов стал курировать информационную безопасность, но о прекращении им курирования телекоммуникаций не сообщалось.

Белановский стал девятым заместителем министра цифрового развития. Девять – это предельное число заместителей, которых может иметь нынешний глава Минцифры.