Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Новым замглавы Минкомсвязи стал бывший топ-менеджер Сбербанка

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур
После увеличения числа допустимых замов главы Минкомсвязи до девяти, Правительство назначило на новую должность Дмитрия Огуряева, который пришел в ведомство в начале года, а до этого длительное время занимал руководящие должности в структурах Сбербанка.

Вновь девять

Как ранее предсказывал CNews, девятым заместителем министра связи Максута Шадаева назначен Дмитрий Огуряев. Распоряжение об этом №2008-р от 1 августа 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru.

Дмитрий Огуряев пришел в ведомство в начале 2020 г. на должность советника министра связи. До этого он трудился в структурах Сбербанка, где, начиная с 2011 г., последовательно возглавлял управление розничного кредитования, управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и дивизион «Государственные продукты и сервисы».

На новой должности Дмитрий Огуряев будет курировать развитие отраслевой информатизации, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов — комплексных услуг на портале госуслуг. В его обязанности будут входить вопросы проектирования госсервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.

В конце апреля 2020 г. CNews сообщил о подписании премьер-министром постановления Правительства, в соответствии с которым возможное число заместителей министра связи сокращалось с девяти до восьми, однако уже 24 июля 2020 г. Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым вернул максимально допустимое число заместителей до девяти.

Трудовая биография нового замглавы Минкомсвязи

Дмитрий Огуряев родился 25 августа 1976 г. в г. Королеве Московской области. В 1998 г. окончил факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2002 г. окончил аспирантуру Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по направлению «Математические методы в экономике».

oguryaev600.jpg
Дмитрий Огуряев, заместитель руководителя Минкомсвязи

В период 1998-2004 гг. Дмитрий Огуряев занимал разные должности в инвестиционных компаниях, где специализировался на рынке ценных бумаг. В 2004-2006 г. работал в розничном департаменте Ситибанка.

В 2006 г. Дмитрий получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики, после чего в период 2006-2011 гг. занимал руководящие позиции по розничным направлениям в структурах Райффайзенбанка.

В 2011 г. Дмитрий Огуряев устроился в Сбербанк на должность директора управления розничного кредитования. В 2012 г. перешел на должность директора управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц. В 2019 г. Дмитрий Огуряев возглавлял дивизион «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка. В начале 2020 г. перешел на работу в Минкомсвязи.

Дмитрий Огуряев также привлекался в качестве эксперта к разработке некоторых государственных реформ, за что был отмечен благодарностью Президента России. В 2018 году Дмитрий стал победителем конкурса «Лидеры России».



Другие материалы рубрики

Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра

Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple

«Дыры» в Tor рассекречивают его пользователей. Tor не хочет их закрывать

Основатель ARM: Продажа нашей компании Nvidia будет катастрофой для всей ИТ-отрасли

ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка

Умер создатель первой компьютерной мыши

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными