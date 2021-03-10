«Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения
Перестановки в Минцифры
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение Правительства (№557-р от 6 марта 2021 г.) опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru). Согласно документу, Белановский покинул пост по собственному желанию.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил CNews, что увольнение Белановского связано с серьезными семейными обстоятельствами. «За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству», - сказал министр.
Владимир Белановский был назначен замминистра Минцифры 29 декабря 2020 г., а в должность, по данным сайта Минцифры, вступил 25 января 2021 г. Таким образом, в ранге замминистра Белановский пробыл менее трех месяцев.
До этого Белановский был заместителем руководителя Федеральной службы охраны (ФСО). На этом посту он отвечал за работу Спецсвязи – Службы специальной связи и информации, входящей в структуру ФСО и обеспечивающей правительственную связь, в том числе Президента России.
Краткая биография Белановского
Согласно информации, опубликованной на странице экс-замминистра на сайте Минцифры (на момент публикации материала страница удалена, но доступна в кэше поисковой системы Google; – прим. CNews), Владимир Белановский родился в 1965 г. в Воронеже.
В 1986 г. окончил Орловское высшее военное командное училище связи имени М.И. Калинина (сегодня Академия ФСО России), в 1994 – Военную академию связи имени С.М. Буденного, в 2006 – Северо-Западную академию государственной службы (Северо-Западный институт управления).
С 1994 по 2020 гг. проходил военную службу в Федеральной службе охраны России. Руководил Службой охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, затем работал заместителем директора ФСО России – руководителем Спецсвязи ФСО России. Имеет звание генерал-полковник.
Изменения в структуре Минцифры
В начале 2020 г. Минцифры (на тот момент Минкомсвязи; – прим CNews) возглавил Максут Шадаев, сменив на этом посту Константина Носкова.
После ухода Константина Носкова министерство впоследствии также покинули четверо его заместителей: Алексей Волин, Алексей Соколов, Михаил Мамонов и Олег Войтенко.
С января по сентябрь 2020 г. должность замминистра занимала сенатор Людмила Бокова, известная как соавтор многих законопроектов об ИТ, включая резонансные законы о суверенном интернете и о штрафах за оскорбления властей в интернете.
Также в 2020 г. заместителями Шадаева стали (и по-прежнему остаются) выходец из Сбербанка Дмитрий Огуряев, отвечающий за развитие ГИС в рамках федпроекта «Цифровое государственное управление» и государственных электронных сервисов на сторонних ресурсах и внедрение суперсервисов на портале госуслуг, а также уже имевшие на тот момент опыт работы в министерстве Андрей Черненко и Олег Качанов. Черненко курирует развитие ГИС в рамках федпроекта «Цифровое государственное управление», внедрения ЭДО в органах власти, разработки платформ «Гособлако» и НСУД. Качанов отвечает за внедрение цифровых технологий в работу госорганов, выработку и реализацию госполитики цифровой трансформации, цифровую трансформацию министерства, развитие портала госуслуг.
В конце октября 2020 г. CNews писал о назначении Бэллы Черкесовой новым куратором медиасферы в ранге замминистра. В министерство Черкесова пришла из Управления Администрации Президента по общественным связям и коммуникациям.
Свои должности сейчас сохраняют несколько человек из команды Константина Носкова. Это Олег Пак, отвечающий за координацию информатизации госорганов, Олег Иванов – телекоммуникации, Максим Паршин – цифровые технологии и Евгений Кисляков – планирование мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика».
В марте 2021 г. CNews сообщил о том, что в структуре Минцифры появится три новых департамента, а число заместителей главы ведомства увеличится с девяти до десяти.
По информации «Ведомостей», Минцифры планирует открыть новый департамент микроэлектронной промышленности, который займется реализацией «сквозных» индустриальных проектов и обеспечит комплексное решение проблем отрасли.
Кроме того, изменение структуры министерства связано с упразднением Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати (Роспечать). Их функции, согласно подписанному Президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2020 г. указу, передаются в Минцифры.