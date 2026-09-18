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Развитие Иннополиса

СОБЫТИЯ

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18.09.2026 Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 2
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 2
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1
08.07.2016 «Барс Груп» открывает офис в Иннополисе 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Развитие Иннополиса и организации, системы, технологии, персоны:

Дигинавис - Diginavis 4 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 2
Ростелеком 11023 1
Yandex - Яндекс 9326 1
БАРС Груп 582 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Автодория 44 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 3 1
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 7 1
Иннополис Архитект 5 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
ГПБ - Газпромбанк 1285 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
Мэрия города Иннополис 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 387 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2847 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2615 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 716 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2759 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1696 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 400 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13048 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2746 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12974 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Никифоров Николай 1140 3
Носков Константин 241 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Аганбегян Рубен 18 1
Семенов Вадим 65 1
Иванов Егор 24 1
Закаржаев Магомед 1 1
Доронин Кирилл 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Осеевский Михаил 351 1
Чемезов Сергей 147 1
Ахмеров Тимур 92 1
Никифорова Светлана 34 1
Дмитриев Кирилл 121 1
Иванов Сергей 405 1
Калугин Сергей 169 1
Аузан Александр 10 1
Яковицкий Алексей 23 1
Лопатин Артем 7 1
Пчелинцев Александр 8 1
Полубояринов Михаил 14 1
Златопольский Антон 21 1
Федосеев Ярослав 4 1
Стародубов Виталий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 693 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3494 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2884 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Россия - ПФО - Самарская область 1604 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2319 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 982 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 727 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6607 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1313 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1926 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 182 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 963 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 1
TAdviser - Центр выбора технологий 490 1
Ведомости 1508 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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