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Иннополис Архитект

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества 1
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
28.04.2016 «Иннополис» отказывается выплачивать своим строителям 4,2 миллиарда 1
24.03.2016 Письмо генпрокурору: Соратник министра связи получил акции «Иннополиса» за счет доли России 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Иннополис Архитект и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 581 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 3 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 150 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Автодория 44 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 1
Yandex - Яндекс 9299 1
Иннополис ОАО 10 2
Ак Барс Банк 284 1
Развитие Иннополиса 4 1
НХС - НефтеХимСэвилен 1 1
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
Иннополис Сити АО 6 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13978 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 96 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2584 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12991 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2829 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1410 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1375 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 309 1
Никифоров Николай 1139 3
Зиганшин Равиль 8 2
Медведев Дмитрий 1665 1
Стародубов Виталий 10 1
Федосеев Ярослав 4 1
Чайка Юрий 43 1
Лопатин Артем 7 1
Голикова Татьяна 57 1
Никифорова Светлана 34 1
Гафаров Шамиль 4 1
Зиганшина Светлана 1 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 686 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3475 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3480 2
Россия - РФ - Российская федерация 167283 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2301 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2311 1
Россия - ПФО - Самарская область 1593 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2869 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 802 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 723 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 915 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19629 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 48 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6820 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1091 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21834 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
Аудит - аудиторский услуги 1273 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1896 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6743 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53783 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8288 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58061 1
Образование в России 2929 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1284 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 182 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11408 1
Ведомости 1500 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 275 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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