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Дигинавис Diginavis

Дигинавис - Diginavis

СОБЫТИЯ

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21.09.2026 Арестованы доли в семи компаниях, принадлежащие экс-министру связи 2
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 4
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 2
12.09.2019 Ростех и «Дигинавис» создадут систему организации движения беспилотников 1
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Дигинавис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 3
Yandex - Яндекс 9333 2
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 3 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Автодория 44 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 7 1
Ростелеком 11025 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Развитие Иннополиса 6 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Иннополис Архитект 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13834 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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