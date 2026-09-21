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Дигинавис Diginavis
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 10
Дигинавис и организации, системы, технологии, персоны:
|Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 2
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
|Никифоров Николай 1141 3
|Носков Константин 241 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Иванов Сергей 405 1
|Дмитриев Кирилл 121 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Аганбегян Рубен 18 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Семенов Вадим 65 1
|Лопатин Артем 7 1
|Пчелинцев Александр 8 1
|Полубояринов Михаил 14 1
|Яковицкий Алексей 23 1
|Златопольский Антон 21 1
|Аузан Александр 10 1
|Калугин Сергей 169 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Закаржаев Магомед 1 1
|Осеевский Михаил 352 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Ведомости 1508 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.