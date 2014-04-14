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Sumtel Сумма Телеком Summa Telecom



14.04.2014 «Сумма Телеком» будет развивать ГЛОНАСС-технологии в Дагестане
09.04.2014 «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга
15.07.2013 «Сумма Телеком» подключила автопарк Универсиады к системе ГЛОГНАСС/GPS-мониторинга
13.02.2013 «Сумма Телеком» расширяет свое присутствие в Дагестане
27.09.2012 Россия: передел 4G-частот отменяется
14.09.2012 Пропавший судебный пристав может забрать 4G-частоты у Yota, «Ростелекома» и МТС
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов
28.08.2012 Yota вступила в войну за свои 4G-частоты
16.07.2012 Разворот: Магомедов добился права на 4G-частоты Yota, МТС и «Ростелекома»
28.10.2010 «Сумма Телеком» запускает сеть ШПД в Краснодаре
20.05.2010 «Петер-Сервис» поставит конвергентный биллинг оператору «Сумма Телеком»
01.12.2009 «Сумма Телеком» выходит на украинский рынок ШПД
16.10.2009 «Сумма Телеком» запустила услугу ШПД в Ростове-на-Дону
07.10.2009 Топ-менеджер «МегаФона» возглавил петербургский филиал «Суммы Телеком»
17.09.2009 Несостоявшийся четвертый сотовый оператор ушел в провода
09.09.2009 «Сумма Телеком» приобрела петербургского оператора «Северен-Хоум»
23.07.2009 «Сумма Телеком» расширяет сеть ШПД в России
05.06.2009 «Сумма Телеком» приобрела инфраструктуру Effortel в Ростове-на-Дону
14.04.2009 «Сумма Телеком» запустит услугу ШПД в 10 регионах РФ
11.06.2008 «Сумма Телеком» выходит на петербургский рынок ШПДИ
01.04.2008 «Сумма Телеком» не пускает «Скай Линк» в GSM
26.03.2008 "Сумма Телеком" готовит жалобу в кассационную инстанцию по делу о GSM-конкурсах
07.03.2008 "Скай Линк" остановил "Сумму Телеком"
05.02.2008 «Сумма-Телеком» вновь перешла дорогу «Билайну»
04.02.2008 «Сумма Телеком» купила якутского оператора «Эсотел-Рустелком»
20.12.2007 «Сумма Телеком» строит WiMAX для Шойгу?
19.12.2007 «Сумма Телеком» протестировала мобильный WiMax
21.11.2007 Скандал: "Скай Линк" и Tele2 могут лишиться частот
09.11.2007 «Сумма Телеком» объявила о получении новых лицензий
01.11.2007 Назначен генеральный директор "Суммы Телеком"
31.10.2007 Судьбу GSM в России решат лингвисты
30.10.2007 Арбитраж перенес рассмотрение иска "Суммы Телеком" к Россвязьохранкультуре
15.10.2007 «Сумма Телеком» меняет генерального директора
02.10.2007 Суд назначил на 23 октября слушания по иску «Суммы Телеком» к Россвязьохранкультуре
25.09.2007 Суд объявил перерыв в слушаниях по иску "Суммы Телеком"
10.09.2007 «Сумма Телеком» строит магистральную радиорелейную сеть в Дагестане
03.09.2007 Иск “Суммы Телеком” к Россвязьохранкультуре рассмотрят 25 сентября
29.08.2007 «Сумма Телеком» направила в арбитраж иск к Россвязьохранкультуре
24.08.2007 «Сумма Телеком» приобрела 9,2% акций «Дагсвязьинформа»
21.08.2007 Слушания по иску «Суммы Телеком» к Россвязьохранкультуре будут назначены через месяц

Публикаций - 133, упоминаний - 239

Sumtel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 23
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 23
СМАРТС 513 18
Ростелеком - Связьинвест 1698 13
Питерская группа связистов 242 12
АФК Система ПАО 1638 12
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 9
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 74 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 9
Рустелеком ТК 257 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 7
Yandex - Яндекс 5015 7
Tele2 - Теле2 Россия - Челябинская Сотовая Связь 25 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 4
Intel Corporation 11262 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 120 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 3
АКОС 60 3
Цифра ГК 948 3
Вайнах Телеком 43 3
Huawei 3222 3
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 3
Киевстар - Kyivstar 475 3
Альфа-Групп - Altimo 382 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Цезарь Сателлит 37 3
IPOC 121 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
Альфа-Групп 613 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
NGI Fund 34 1
Прожектор Венчурс 1 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 15 1
Cukurova 94 1
Интеррос 25 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции 9 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Альфа-Банк 1476 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Роснефть НК 434 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Runica Investments 10 1
Восток-Запад - EWS Holding 29 1
ПромСвязьКапитал 75 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 1
Транснефть 232 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Hyundai Motor 316 1
Газпром нефть 439 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 41
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Президент Российской Федерации 3770 6
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Администрация Президента РФ 904 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
МЧС РФ - Главные управления 80 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 23
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
WiMAX Forum 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 29
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 74 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 173 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 273 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 157 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 1
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 146 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 76 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 296 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 331 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 11
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
Yota LTE-сеть 12 2
Qualcomm MDM 13 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Huawei WiMAX 6 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
Linux OS 7669 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Apache Cassandra 38 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 1
iFixit 30 1
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
Microsoft Office 3247 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа РТУ - Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 59 1
Apple iPhone 4 743 1
Гарда БД 30 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Гарда Предприятие - DLP-система 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Рябов Игорь 26 24
Рейман Леонид 1009 14
Боярсков Борис 34 10
Медведев Дмитрий 1604 10
Путин Владимир 2542 10
Кошкин Сергей 14 9
Ивантер Дмитрий 32 9
Андросик Владимир 28 9
Прокопьев Иван 8 8
Морошкин Александр 118 6
Богатов Антон 79 6
Брюквин Юрий 281 6
Магомедов Зиявудин 7 6
Гурко Александр 136 5
Щеголев Игорь 685 5
Хасьянова Гульнара 117 5
Магомедов Зиявутдин 5 5
Астафьева Ирина 37 4
Королев Игорь 61 4
Анкилов Константин 96 4
Стрельчик Евгений 12 4
Морозов Павел 20 3
Хасьянова Гюльнара 16 3
Ситников Сергей 75 3
Шойгу Сергей 84 3
Домбровский Юрий 59 3
Малис Александр 155 3
Провоторов Александр 154 2
Жуков Александр 40 2
Гирев Андрей 75 2
Меламед Леонид 149 2
Осадчая Екатерина 47 2
Сечин Игорь 30 2
Овчинников Борис 128 2
Пестерева Ольга 29 2
Усманов Алишер 275 2
Леонов Олег 12 2
Сердюков Анатолий 78 2
Ройтман Евгений 41 2
Мальянов Сергей 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 22
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Россия - СФО - Иркутская область 832 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 10
Россия - ДФО - Магаданская область 309 10
Индия - Республика 4263 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 8
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 7
Россия - ЦФО - Тульская область 965 7
Россия - Сибирь 1579 7
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 369 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 153 7
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 6
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 249 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 6
Россия - ДФО - Амурская область 502 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 333 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 502 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 4
Россия - УФО - Курганская область 365 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Истец 142 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Образование в России 460 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 6
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Ведомости 375 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Telegraph 197 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
Мобильные системы 94 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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