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Индексная книга (каталог) CNews*
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PLMN Public land mobile network ССОП Сеть сотовой связи общего пользования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.11.2026 VAS Experts выпустила «СКАТ GTP-C Proxy» для распределения абонентов мобильной сети между пакетными ядрами 1
01.04.2024 МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
17.09.2012 «Ростелеком» не смог закрыть МТС и «Билайну» доступ к Yota 1
27.02.2009 ТТК приняла участие в разработке госстандарта в области ИБ 1
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

PLMN и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11102 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 3
Cisco Systems 5388 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5828 2
Альвис Плюс 3 1
Альвис-Сети 1 1
Samsung Electronics 11199 1
Ростелеком 11109 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3493 1
Huawei 4753 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
LG Electronics 3753 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
9810 1
Toshiba Corporation 2988 1
Информзащита 951 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 206 1
ESET - ESET Software 1166 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3093 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 1
Philips 2102 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1580 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2696 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 501 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1602 1
Lenovo Motorola 3577 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Такском - Taxcom 257 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
AMT Group - АМТ-Груп 374 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Евросеть 1421 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 515 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 135 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Telconet Capital 28 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 105 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Экстролизинг 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1189 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3237 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 311 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 347 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 388 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 502 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 415 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 86 1
WiMAX Forum 69 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 270 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10515 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13451 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1013 3
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4101 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13685 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4257 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6982 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13304 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10436 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7569 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9899 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 750 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1833 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3445 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 573 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5938 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 301 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 430 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12481 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10844 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 2
Стандартизация - Standardization 2373 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1725 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3876 2
CDMA - R-UIM, RUIM - Removable User Identity Module - сменная идентификационная карточка пользователя 39 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1195 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10962 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3931 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 908 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2402 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Nokia Symbian OS 1411 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5968 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Apple iPhone 6 4859 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Huawei BRAS 1 1
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Intel Viiv 30 1
BMW Z Series 10 1
Орловский Виктор 410 1
Усманов Алишер 313 1
Ляпунов Игорь 135 1
Меламед Леонид 150 1
Буховцев Михаил 9 1
Бакшинский Олег 16 1
Меликджанян Артем 9 1
Тупицын Александр 9 1
Зеров Александр 2 1
Трифаленков Илья 17 1
Ференец Вадим 29 1
Симонов Сергей 11 1
Торгов Игорь 42 1
Демурджян Юлий 5 1
Степаненко Андрей 29 1
Рабовский Семен 33 1
Скородумов Борис 6 1
Рогожин Андрей 1 1
Дмитришен Леонид 1 1
Земфира - российская певица 6 1
Артемьев Андрей 1 1
Кириллов Артем 6 1
Акулич Марина 4 1
Быков Иван 6 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Усачев Иван 1 1
Кашин Александр 1 1
Давыдов Владислав 10 1
Золотников Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
Европа 25075 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 648 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 743 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 988 2
Россия - ЦФО - Брянская область 409 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1494 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13899 1
Земля - планета Солнечной системы 10939 1
Южная Корея - Республика 7143 1
Азия - Азиатский регион 5977 1
Словения - Республика 256 1
Швеция - Королевство 3804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 1
Европа Восточная 3141 1
Канада 5101 1
Израиль 2881 1
Италия - Итальянская Республика 4531 1
Россия - СФО - Новосибирск 4984 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 936 1
Россия - ЦФО - Курская область 791 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 691 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1135 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 945 1
Россия - УФО - Тюменская область 1406 1
Эстония - Эстонская Республика 846 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 674 1
Европа Западная 1499 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 812 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1446 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ЦФО - Орловская область 381 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1583 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1206 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27877 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3906 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 2
Лоббизм - Lobbying 96 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5909 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4032 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8026 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1712 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3125 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5185 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 67 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1319 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 1000 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2812 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1022 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11823 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11051 1
Английский язык 7102 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1069 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5200 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9068 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5764 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9379 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6668 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6024 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6945 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2597 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2149 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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