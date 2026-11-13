Индексная книга (каталог) CNews*
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PLMN Public land mobile network ССОП Сеть сотовой связи общего пользования
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 7
PLMN и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 410 1
|Усманов Алишер 313 1
|Ляпунов Игорь 135 1
|Меламед Леонид 150 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Бакшинский Олег 16 1
|Меликджанян Артем 9 1
|Тупицын Александр 9 1
|Зеров Александр 2 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Ференец Вадим 29 1
|Симонов Сергей 11 1
|Торгов Игорь 42 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Рабовский Семен 33 1
|Скородумов Борис 6 1
|Рогожин Андрей 1 1
|Дмитришен Леонид 1 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Кириллов Артем 6 1
|Акулич Марина 4 1
|Быков Иван 6 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Усачев Иван 1 1
|Кашин Александр 1 1
|Давыдов Владислав 10 1
|Золотников Александр 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.