«Контур»: 35% работодателей не оплачивают сертификаты сотрудников

С 1 сентября 2024 г. сотрудники компаний используют для работы личные электронные подписи. Поэтому у бизнеса часто возникает вопрос, нужно ли их оплачивать. Что на этот счет говорит закон и как лучше поступать компаниям, рассказал ведущий эксперт Удостоверяющего центра «Контура» Иван Быков.

Почему возник этот вопрос

Вопрос оплаты сертификатов электронных подписей стал особенно актуальным из-за законодательных изменений, которые вступили в силу 1 сентября 2024 г. (ч. 2.7 ст. 3 Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ). Закон запретил использовать сотрудникам электронную подпись с реквизитами компании — подписывать документы юрлица он может только личным сертификатом, в котором есть данные физлица (ст.17.2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Иван Быков: «Из-за этого организации стали все чаще задаваться вопросом: платить или не платить за инструмент, который им по факту не принадлежит. Сотрудники могут в любой момент уволиться и переиспользовать сертификат. Отозвать его компания уже не сможет. Поэтому организации не всегда оплачивают их: по результатам нашего опроса, около 35% компаний возлагают эту обязанность на сотрудников. Мало того, что сотруднику нужен сертификат, ему нужны и другие инструменты для работы с электронной подписью — например, токены или лицензия на средства криптографической защиты (СКЗИ). Из-за них стоимость одного сертификата может увеличиться примерно на 3000 руб».

Что говорит закон

Иван Быков: «Однозначный ответ в законе есть только по поводу электронных подписей в кадровом электронном документообороте (ч. 12 ст. 22.2 ТК РФ). Компания обязана оплатить сотруднику такой сертификат. При этом она может это сделать сразу же от имени юрлица, либо попросить оплатить сертификат сотрудника и позже возместить затраты (Письмо Министерства труда и социальной защиты России от 25.05.2023 г. №14-6/ООГ-3716). Что делать с сертификатами для отчетности, торгов или обмена документами с контрагентами, в законодательстве не зафиксировано. Но мы рекомендуем компаниям всегда брать все расходы на себя — при необходимости оплачивать сертификаты, лицензии СКЗИ, токены. Если в трудовом договоре не регулируется этот момент, то сотрудник по праву может отказаться платить за сертификат. Это подтверждает позиция трудовой инспекции».

«Кроме того, если лицензию на СКЗИ оплачивает физическое лицо, непонятно, как компании учитывать ее в специальных журналах. Вести их нужно всем организациям, сотрудники и руководители которых работают с сертификатами электронной подписи (приказ ФАПСИ № 152 от 13.06.2001)», – подытожил Иван Быков.