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ЭКБ для телекома: «Искра Технологии» и «Микрон» подписали форвардный контракт

23 апреля 2025 г. компания «Искра Технологии», российский разработчик и производитель оборудования и платформы инфокоммуникационных решений, и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», подписали форвардный контракт на поставку интегральных микросхем для телекоммуникационных решений по фиксированной цене на три года. Об этом CNews сообщили представители АО «Искра Технологии».

«Наши продукты и решения играют важную роль в развитии множества отраслей экономики, поэтому для нас принципиально важно снизить зависимость от импорта используемых компонентов. В условиях новых вызовов, когда импортозамещение становится не просто трендом, а необходимостью, заключение форвардного контракта с «Микроном» – наша осознанная инвестиция в отечественное производство и гарантия стабильности для наших клиентов. Мы уже провели ряд испытаний изделий «Микрона» и сейчас планируем долгосрочные серийные закупки микросхем российского производителя», – сказал Владислав Давыдов, генеральный директор компании «Искра Технологии».

«Соглашением предусмотрена поставка полностью отечественных микросхем, включенных в Реестр российской промышленной продукции. Всего таких серийных изделий у «Микрона» 40, все применимы в телекоммуникационной отрасли. В наших планах – расширение линейки ЭКБ для телекома, предприятия отрасли связи являются одним из ключевых потребителей микроэлектроники», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

В рамках контракта планируются поставки интегральных схем «Микрона» по ценам, зафиксированным до 2028 г. включительно. Также предусмотрена возможность дополнительных технических испытаний микросхем перед серийной поставкой.

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