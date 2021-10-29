Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента

Площадка ЦИАН потратила 1,8 млрд руб. на приобретение своего регионального конкурента - онлайн-площадки объявлений в сфере недвижимости n1.ru Продавцом площадки выступили холдинг Hearst Shkulev и основатели другой региональной площадки, поглощенной n1.ru - MLSN. Интересно, что финансовые показатели деятельности n1.ru в последнее время снижались.

Подробности поглощения n1.ru со стороны ЦИАН

Онлайн-площадка объявлений в сфере недвижимости ЦИАН раскрыла данные по приобретению конкурирующей площадки N1.ru, ориентированной на жителей Урала и Сибири. Такая информация приведена в предварительной версии инвестиционного проспекта головной структуры площадки - кипрской Cian - опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Документ был опубликован в рамках подготовки к проведению IPO (первичное размещение акций) Cian на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сделка по приобретению n1.ru была заключена в декабре 2020 г. и завершена в феврале 2021 г. Сумма сделки составила 1,785 млрд руб.

Cian через свою «дочку» кипрскую Mimons Investments приобрел 100% долю в ООО «Н1.ру». Основным владельцем n1.ru до ее продажи ЦИАН был холдинг Hearst Shkulev Group. Продавцом 92,6% доли в n1.ru была структура группы Hearst Shkulev - голландская компания Hearst Shkulev Digital Regional Network. Гарантии по сделки дали другие структуры холдинга: голландская HS Holding (головная структура Hears Shkulev) и российские компании «ХС Паблишинг», «Хеарст Шкулев Медиа» и «Интермедиагруп».

ЦИАН потратил 1,8 млрд руб. на покупку своего регионального конкурента n1.ru

Оставшаяся доля размером 7,4% в n1.ru принадлежала трем физическим лицам: Сергею Астапенко (2,2%), Александру Байбарицкому (1,1%) и Евгению Дорокину (4%). Указанные лица были совладельцами другой онлайн-площадки объявлений в сфере недвижимости - MLSN.ru. Данная площадка была ориентирована на жителей Омска и Казани, в 2018 г. она была приобретена ЦИАН.

Соответственно, совладельцы MLSN.ru стали совладельцами n1.ru. К моменту сделку с ЦИАН ООО «Н1.ру» владела еще двумя юридическими лицами - ООО «Н1 Технолоджис» и ООО МЛСН. Сергей Астапенко также был директором Hearst Shkulev Digital (подразделение Hearst Shkulev). .

Обязательства продавцов n1.ru

Продавцы n1.ru взяли на себя обязательство не конкурировать с проданным активом и не переманивать сотрудников компании. В то же время, продавцы не смогут предъявлять ЦИАН претензии в рамках данной сделки до момента получения уведомлений от ЦИАН. В части базовых гарантий по сделки такое уведомление должно быть направлено не позднее третей годовщины с момента заключения сделки.

В части налоговых претензий такого рода уведомление должно быть направлено не позднее окончания третьего календарного года с момента завершения сделки. В отношении остальных возможных претензий уведомление от ЦИАН должно быть направлено не позднее, чем через полтора года после завершения сдедки.

Стагнирующие финансовые показатели n1.ru

Для финансирования сделки Cian провел доэмиссию в объеме 5,56 млн акций (8,5% от нынешнего числа акций) в пользу существующих и новых акционеров. Допэмиссия позволила компании привлечь средства на сумму 2,27 млрд руб.

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Интересно что финансовые показатели n1.ru снижаются. В 2020 г. выручка площадки составила 563 млн руб., снизившись за год на 13%. Операционная прибыль за год упала почти в три раза до 71 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 2,5 раза до 72 млн руб. Чистая прибыль также снизилась в 2,5 раза до 58 млн руб.

История ЦИАН и ее акционеры

Площадка ЦИАН была создана в 2001 г. В 2013 г. она была приобретена холдингом «Деловой мир онайлн», входившим в состав группы «Медиа3». Сама группа принадлежала холдингу «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

«Деловой мир онлайн» владел собственной онлайн-площадкой объявлений в сфере недвижимости - realty.dmir.ru, которая затем была объединена с ЦИАН. Впоследствии «Промсвязькапитал» вышел из проекта, а новым владельцем ЦИАН стала группа фондов «Эльбрус Капитал». В 2014 г. ЦИАН приобрел петербургскую площадку объявлений в сфере недвижимости - ELMS.

Сейчас группа фондов «Эльбрус капитал» владеет 65,3% акций Cian. Еще 14,11% принадлежат американской инвестиционной компании Goldman Sachs. 11,5% акций принадлежат сооснователю ЦИАН Дмитрию Демину (владеет ими через компанию MPOC Technologies). 6,6% акций принадлежат гендиректору ЦИАН и бывшему гендиректору «Медиа3» Максиму Мельникову, 1,4% - бывшему главе «Деловой мир онлайн» Сергею Осипову (через компанию Joox).