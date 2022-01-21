Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

Райффайзенбанк организовал для «Циана» кредитную линию объемом до 800 млн руб. с целью финансирования глобальной маркетинговой кампании. Соглашение обязывает «Циан» достигать определенных финансовых показателей, включая положительную величину чистых активов. Пока «Циан» их не выполняет, но кредитор штрафных санкций еще не применял.

Райффайзенбанк кредитует «Циан»

CNews изучил договор о синдицированной кредитной линии, заключенный между онлайн-маркетплейсом недвижимости «Циан» иРайффайзенбанком. Документ опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Договор был заключен в 2019 г., заемщиком выступает ключевое российское юридическое лицо «Циан» — компания «Айриеэлтор» (Irealtor). Кредитная линия состоит из двух траншев объемом до 500 млн руб. и до 300 млн руб. То есть всего в рамках данной кредитной линии «Циан» может получить до 800 млн руб.

Кредитная линия предназначена для финансирования расходов на федеральную рекламную кампанию «Циана». Также средства, полученные в рамках кредитной линии, можно расходовать на рефинансирование задолженности «Циана» перед своими акционерами. В частности, на момент заключения соглашения «Циан» был должен $2,7 млн структурам своего основного акционера — «Эльбрус капитал» (в лице офшоров Ronder Investments и Speedtime Trading), а также офшорам Joox (представляет интересы бывшего главы холдинга «Деловой мир онлайн», в который входил «Циан», Сергея Осипова) и MPOC Technologies (принадлежит сооснователю «Циана»Дмитрию Демину).

Появились данные о том, как Райффайзенбанк кредитует и прощает «Циан»

Райффайзенбанк выступает в роли кредитного менеджера и залогодержателя. Помимо этого банка, в число кредиторов также входить Росбанк. По первому траншу кредитной линии Райффайзенбанк может предоставить до 100 млн руб., Росбанк — до 400 млн руб. Второй транш кредитной линии полностью обеспечивает Райффайзенбанк. То есть всего Райффайзенбанк может предоставить «Циану» заемных средств на общую сумму 400 млн руб.

Срок погашения задолженности по первой кредитной линии наступил в 2021 г., по второй кредитной линии наступит в 2024 г. Процентная ставка по первой кредитной линии составляет 3,35% годовых плюс ключевая ставка Центробанка, по второй — 3,8% плюс ключевая ставка Центробанка.

В каких случаях Райффайзенбанк может поднять проценты по кредиту

В случае наступления у «Циана» признаков дефолта процентная ставка по первому траншу кредитной линии возрастает до 5,35% годовых плюс ключевая ставка Центробанка, по второму траншу кредитной линии — до 5,8% плюс ключевая ставка Центробанка.

К признакам дефолта относятся неспособность «Циана» погашать задолженность по данным кредитным линиям, угроза неплатежеспособности или банкротства, получение судебного иска на сумму более 50 млн руб., невыполнение установленных договором ключевых финансовых показателей, потеря или заморозка активов стоимостью более 15% от всех активов компании. Также к признакам дефолта относятся изменения акционерной структуры «Циана», при которых существующие акционеры продадут более 20% от общего числа акций компаний.

В случае смены контролирующего акционера «Циана» кредиторы, участвующие в данной кредитной линии — Райффайзенбанк и Росбанк — имеют право потребовать досрочного погашения задолженности. Под сменой контролирующего акционера подразумевается сокращение доли, которую имеет в компании «Эльбрус капитал», менее чем до 51%.

Между тем после проведения IPO (первичное размещение акций) «Циана» на Нью-Йоркской фондовой бирже осенью 2021 г. доля «Эльбрус капитал» сократилась с 65,3% акций до 47%. Возможно этот аспект был отдельно обговорен с кредиторами. В пресс-службе Райффайзенбанка не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Требования Райффайзенбанка к «Циану»

Каждый квартал «Циан» должен отчитываться перед Райффайзенбанком о своих финансовых показателях. Для каждого периода, в течение которого действует кредитная линия, в договоре установлены минимальные значения для выручки, показателе EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) и сумме показателя EBITDA и маркетинговых расходов.

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Кроме того, величина чистых активов компании, рассчитываемых по российским стандартам финансовой отчетности, должна быть положительной, а отношение величины оборотных активов к объему краткосрочных обязательств должно быть не менее 1,5.

Согласно инвестиционному проспекту «Циана», компания по итогам 2020 г. и девяти месяцев 2021 г. не выполняла установленные в кредитном соглашении требования к минимальным значениям выручки и показателю EBITDA, а также к наличию положительной величины чистых активов. Не выполнялись и требования по соотношению величины оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Тем не менее, оба раза Райффайзенбанк освобождал «Циан» от признания ситуации дефолта.

Размер уставного капитала «Айриэлтора» составляет 95,3 млн руб. По данным базы «Контур.фокус», размер чистых активов «Айриэлтора» на конец 2020 г. составлял минус 109,5 млн руб., на конец 2020 г. — минус 41,97 млн руб. Соотношение величины оборотных активов к краткосрочным обязательствам на конец 2019 г. составляло 1,03, на конец 2020 г. — 0,9.

Залог для Райффайзенбанка

Головной структурой «Циан» является кипрская Cian, которая и выходила на IPO. Cian владеет двумя другими кипрскими структурами — Fastrunner Investments и Mimons Investments. В свою очередь, Mimons Investments владеет «Айриэлтором» и другой российской компаний — «Н1.ру» (представляют одноименную площадку объявлений в сфере недвижимости, приобретенную «Цианом» в начале 2021 г.).

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В рамках соглашения о кредитной линии Райффайзенбанку были заложены 100% долей в Fastrunner Investments и Mimons Investments, а также 51% в «Айриэлтор». Кроме того, залогом является интеллектуальная собственность «Циана»: эксклюзивные права на ПО и торговые марки и лицензионные соглашения на использование торговых марок компании.

Райффайзенбанк ежегодно получает премии как кредитный менеджер и как залогодержатель в размере 1 млн руб. Кроме того, за открытие первой кредитной линии Райффайзенбанк должен был получить 1 млн руб., за открытие второй кредитной линии — 2,5 млн руб. Также Райффайзенбанк получает комиссию в размере 40% от размера процентной ставки, превышающей значение ключевой ставки Центробанка.