Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

Дело SCO живет

В Апелляционном суде второго округа США состоялись первые слушания в рамках разбирательства между IBM и Xinuos, правопреемницей прекратившего свое существование разработчика системного ПО – компании Santa Cruz Operation (SCO), пишет The Register.

SCO известна тем, что в прошлом предлагала рынку вариант операционной системы Unix для x86-машин, а также участием в крайне продолжительном судебном процессе против IBM по поводу нарушения ее авторских прав на код Unix и Linux, в ходе которого истец обанкротился и распродал активы, получив от IBM мизерную сумму в качестве компенсации.

Нынешний владелец прав на исходный код программных продуктов SCO – компания Xinuos – решила не отставать от предшественника и подала в суд на IBM. Проиграв в окружном суде, Xinuos подала апелляцию, и после продолжительного затишья процесс, наконец, возобновился.

Противостояние SCO и IBM

SCO Group с 2003 г. по 2021 г. вела судебный процесс против IBM, пытаясь доказать, что «голубой гигант», будучи разработчиком Linux, включил в ядро фрагменты кода, принадлежащего The TSG Group. Первоначальная сумма иска, составляющая $1 млрд, в ходе процесса выросла до $5 млрд, но в конечном счете IBM согласился заплатить куда сумму куда меньшую.

RealToughCandy.com / Pexels Возобновлен суд IBM и Xinuos

Первоначально SCO была калифорнийской софтверной компанией, которая занималась разработкой трех проприетарных операционных систем семейства Unix для x86-совместимых процессоров: Xenix, SCO Unix (позднее SCO OpenServer) и UnixWare.

SCO совместно с IBM, Intel, Sequent и ISV принимала участие в «Проекте Монтерей» (Project Monterey), взявшем старт в 1998 г. Целью партнеров было создание универсальной операционной системы семейства Unix, способной работать на широком спектре 32- и 64-битных аппаратных платформ и поддерживающей многопроцессорность. SCO, в частности, «бросила в общий котел» принадлежащий ей код, обеспечивающий работу новой ОС на процессорах архитектуры x86.

Однако вследствие взрывного роста популярности Linux к весне 2001 г. IBM утратила интерес к проекту.

Позднее в 2001 г. SCO продала свои права на Unix и связанные с разработкой операционных систем подразделения компании Caldera Systems, которая на тот момент занималась разработкой программных продуктов на базе Linux. По завершении данной сделки Caldera Systems сменила название на Caldera International. Сама же SCO стала именоваться Tarantella, а «Проект Монтерей» благополучно «испустил дух».

В июне 2002 г. в Caldera International сменился главный исполнительный директор (CEO) – вместо ушедшего Рэнсома Лава (Ransom Love) компанию возглавил Дарл МакБрайд (Darl McBride). В конце августа 2002 г. компания вновь поменяла название, став SCO Group.

В 2003 г. SCO Group обвинила IBM в передаче разработчикам ядра Linux кода Unix, доступ к которому получила в ходе работы над Project Monterey. SCO Group утверждала, что переданный сообществу код включал фрагменты кода Unix System V, на тот момент принадлежавшей уже SCO Group, причем скопированные без изменений.

Однако в 2010 г. в ходе судебного разбирательства выяснилось, что права на код Unix принадлежат не SCO Group, а Novell, которая, продав SCO Group часть бизнеса по разработке Unix, не передала ей права на владение интеллектуальной собственностью. В результате Novell подала иск против SCO, обвинив ее в использовании чужой интеллектуальной собственности при юридическом преследовании других компаний.

В 2011 г. компания UnXis (сегодня Xinuos) приобрела Unix-бизнес у SCO Group. UnXis достались права SCO Group на торговые марки и все 32 тыс. сервисных контрактов, связанных с системой Unix, однако право на ведения судебного разбирательства относительно Unix осталось за SCO Group, которая впоследствии переименовалась – на этот раз в TSG Group. Через два года – в 2013 г. – суд штата Юта возобновил процесс TSG Group против IBM по инициативе истца.

В марте 2016 г. суд отклонил иск TSG Group к IBM, после чего истец подал апелляцию. В феврале 2018 г. вышестоящая инстанция удовлетворила апелляцию и перенесла рассмотрение в окружной суд.

В августе 2021 г. TSG Group и IBM сумели достигнуть мирового соглашения, по условиям которого «голубой гигант» должен был выплатить TSG Group, на тот момент проводившей процедуру банкротства, $14,25 млн в обмен на отказ от претензий к нему. Согласиться на сделку порекомендовал внешний управляющий TSG Group, который счел дальнейшее разбирательство малоперспективным и чрезмерно дорогостоящим.

Попытка Xinuos

При этом незадолго до заключения договоренностей между TSG Group и IBM – в марте 2021 г. – к последней был подан иск от ранее уже упомянутой Xinuos, разработчика операционных систем OpenServer и UnixWare. Xinuos обвинила IBM и Red Hat, тогда уже перешедшую под контроль «голубого гиганта», в нарушении антимонопольного законодательства и прав на интеллектуальную собственность. В IBM претензии сочли несостоятельными.

В апреле 2024 г. Окружной суд южного округа Нью-Йорка (США), где проходил процесс Xinuos против IBM, вынес решение, постановив, что Xinuos не получила право на ведение судебных разбирательств вместе с пакетом интеллектуальной собственности, приобретенной у SCO Group в 2011 г.

В апреле 2025 г. Xinuos согласилась отказаться от ряда претензий, ранее предъявленных IBM и касавшихся якобы имевших место нарушений антимонопольного законодательства США, при этом сохранила за собой право обжаловать решение, вынесенное Окружным судом южного округа Нью-Йорка годом ранее.

Процесс продолжается

Впоследствии Xinous этим правом воспользовалась, обратившись в Апелляционный суд второго округа США, после чего в ходе процесса вновь возникло длительное затишье, которое было прервано лишь во второй половине июня 2026 г., когда в суде состоялось слушание в режиме онлайн.

Как отмечает The Register, стороны обсуждали ранее упомянутый Project Monterrey, спорили о том, имеют ли значение результаты прошлых судебных тяжб. Также участники процесса пытались установить, кто именно и когда владел спорными активами и как можно доказать факт владениями ими. Xinuos настаивала на том, что у IBM никогда не было лицензии на код ПО разработки SCO. IBM всячески отрицала обвинения в совершении неправомерных действий.

Главный же вопрос, на который предстоит ответить суду, по всей видимости должен звучать так: можно ли Xinuos вовсе судиться относительно прав на интеллектуальную собственность SCO.