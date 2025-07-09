Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178279
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76550
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Wave Computing MIPS Open Система команд и микропроцессорных архитектур


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
29.03.2019 Стала бесплатной новейшая процессорная архитектура, на которой построены «Байкалы» 1
18.12.2018 Процессорная архитектура MIPS впервые за 37 лет станет открытой 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Wave Computing MIPS Open и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 3
Элвис-НеоТек 48 3
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 3
Intel Corporation 12350 2
MIPS Computer Systems 3 2
Imagination Technologies - VideoLogic 40 2
MIPS Technologies 31 2
GlobalFoundries - GF 93 1
AMD - Advanced Micro Devices 4344 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 422 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Google LLC 12009 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Amazon Inc - Amazon.com 3063 1
Samsung Electronics 10403 1
Wave Computer 1 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 373 4
Моноблок - Monoblock PC 1002 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6143 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8142 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 168 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 337 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1487 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 90 1
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 18 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 626 1
Обратная совместимость - Backward compatibility 72 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 183 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 559 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1705 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1434 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5926 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 505 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 170 3
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 3
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 3
Т-Платформы - Таволга терминал 27 3
Linux OS 10341 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 56 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Imagination Technologies - PowerVR 42 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 525 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 1
Swift Art - Свифт Арт 5 2
Meyer Derek - Мейер Дерек 1 1
Krewell Kevin - Кревелл Кевин 4 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 2
США - Калифорния - Беркли 282 1
Европа 24442 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 70 1
Китай - Шанхай 793 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 86 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 30 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
EE Times 159 2
CNX Software 17 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
TIRIAS Research 4 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 1
MIPS Open Developer Days 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще