Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wave Computing MIPS Open Система команд и микропроцессорных архитектур
УПОМИНАНИЯ
Wave Computing MIPS Open и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
|Swift Art - Свифт Арт 5 2
|Meyer Derek - Мейер Дерек 1 1
|Krewell Kevin - Кревелл Кевин 4 1
|Burton Paul - Бертон Пол 1 1
|EE Times 159 2
|CNX Software 17 1
|BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
|TIRIAS Research 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.