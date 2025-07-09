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MIPS Technologies


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 2
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 2
18.12.2018 Процессорная архитектура MIPS впервые за 37 лет станет открытой 1
02.02.2018 «Крестный отец» Кремниевой долины возглавил Google 1
25.09.2017 Разработчик GPU для iPhone, брошенный Apple, продается по частям за $740 млн 1
04.09.2013 ИТ-эксперт Джон Деррик стал новым CEO Jelastic 1
31.08.2009 Создана телеприставка на базе операционной системы Android и процессора MIPS 1
04.08.2009 MIPS откроет код Google Android для телевизоров и плееров 1
14.08.2007 Фишеры атаковали PayPal с помощью сервера MIPS 2
01.09.2003 MIPS принял в совет директоров бывшего СЕО AMD 2
30.05.2003 Toshiba выпускает 64-битные RISC-процессоры по 0,09-микронной технологии 2
14.04.2003 Разработчики представляют КПК с уоки-токи и поддержкой WLAN 1
11.07.2002 Synopsys пополнила свою библиотеку ноу-хау технологиями памяти 1
02.07.2002 MIPS Technologies объявила о снижении прибыли в четвертом квартале 1
30.04.2002 AMD будет использовать 64-разрядную архитектуру компании MIPS Technologies 2
11.01.2002 Microsoft начала продвигать Windows CE .NET 1
26.06.2001 ARM и Sun будут сотрудничать в развитии приложений технологии Java для мобильных устройств 1
06.02.2001 Winows CE будет использоваться во встроенных чипах 1
06.02.2001 Alchemy выпустила дешевый процессор для портативных устройств 1
30.10.2000 Centillium выпустила процессор для голосовых широкополосных систем 2
24.10.2000 MIPS Technologies и Ampro Computers подписали соглашение о совместной разработке и внедрении встраиваемых решений на процессорах MIPS 1
26.07.2000 MIPS Technologies и Gemplus объединились для совместной разработки нового поколения смарт-карт 2
19.05.2000 SGI намерена распродать 65% пакет акций MIPS Technologies своим акционерам 2
01.11.1999 MIPS Technologies подает иск на Lexra по обвинению в нарушении авторских прав 1
01.11.1999 SandCraft покупает лицензию на MIP32(tm) и MIPS64(tm) 1
18.08.1999 MIPS Technologies повышает производительность своей архитектуры MIPS64 1
03.06.1999 ATI лицензировала архитектуру MIPS у компании MIPS Technologies 1
23.04.1999 Toshiba выпускает два новых RISC-процессора TX49 1
03.03.1999 Sony представила версию приставки PlayStation 2 2
28.01.1999 NEC Corporation получила лицензию MIPS Technologies на следующее поколение 64-битных процессоров Ruby 2
18.01.1999 Доходы MIPS Technologies во втором квартале упали 1

Публикаций - 31, упоминаний - 42

MIPS Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12350 8
AMD - Advanced Micro Devices 4344 4
Imagination Technologies - VideoLogic 40 3
Microsoft Corporation 24930 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Toshiba Corporation 2938 3
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 2
Элвис-НеоТек 48 2
Google LLC 12009 2
MIPS Computer Systems 3 2
Samsung Electronics 10403 2
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
Hitachi - Хитачи 1472 2
Sony 6583 2
Casio 332 2
AMD Graphics Product Group - ATI 957 2
ARM Holdings 91 2
Sigma Designs 18 2
Alphabet 140 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Apple Inc 12325 1
Lattice Semiconductor 25 1
Cisco Systems 5168 1
Acer Group - Acer Inc 2587 1
Lenovo Motorola 3509 1
Yahoo! 3699 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 1
Qualcomm Atheros 58 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 1
Synopsys - Синопсис 39 1
HPE SGI - Silicon Graphics 387 1
Fujitsu 2053 1
PayPal 657 1
ViewSonic 312 1
Foxconn - Linksys 106 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 958 1
TI - National Semiconductor 123 1
Tallwood Venture Capital 2 2
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 373 19
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8142 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6143 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25099 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17466 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3148 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28401 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24881 2
Моноблок - Monoblock PC 1002 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 559 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2449 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10159 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4699 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 880 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7657 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 505 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1345 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3011 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2124 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 4
Oracle Java - язык программирования 3176 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 170 2
Wave Computing MIPS Open - Система команд и микропроцессорных архитектур 4 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4065 2
Google Android 14364 2
Ruby - Язык программирования 148 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 614 2
Microsoft Windows 16005 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 2
Imagination Technologies - PowerVR 42 2
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Linux OS 10341 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 1
Apple iPad 3890 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Apple iPhone 8 184 1
Intel x86 - архитектура процессора 1923 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 111 1
Intel Pentium III 781 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
HP - palmOne - Zire 26 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 525 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 56 1
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 1
ViewSonic ViewPad 20 1
Nintendo 64 - N64 29 1
MIPS Technologies - SmartMIPS 1 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 68 1
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Swift Art - Свифт Арт 5 1
Meyer Derek - Мейер Дерек 1 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 39 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Hennessy John LeRoy - Хеннесси Джон 6 1
Синицкий Руслан 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 5
США - Калифорния 4688 4
Россия - РФ - Российская федерация 150672 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 2
Европа 24442 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Китай - Шанхай 793 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 70 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Китай - Пекин - Beijing 1014 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 1
Америка - Американский регион 2177 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 110 1
Китай - Тайвань 4064 1
Япония 13395 1
Индия - Bharat 5574 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5706 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7663 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
Философия - Philosophy 465 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 167 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 30 1
EE Times 159 3
CNX Software 17 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
The Guardian - Британская газета 371 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
SlashGear 134 1
NE Asia Online 313 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 623 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
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