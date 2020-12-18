У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР

Российский юрист-международник осужден по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за вывод со счета Минфина Нидерландов 819 тыс. евро. Эта сумма в 1991 г. была внесена Минсвязи СССР в качестве членского взноса за присоединение к международной организации Intelsat.

Хищение государственных денег

Российский юрист Яков Мельников получил четыре года колонии общего режима за хищение 819 тыс. евро со счета Минфина Нидерландов. По данным следственного комитета, эти деньги внесло туда Министерство связи СССР в 1991 г. в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization). Следственные действия были инициированы в связи с жалобой Минцифры, которое является правопреемником Минсвязи СССР.

ТАСС пишет, что Мельников в 2012-2013 гг. предоставил в Минфин Нидерландов поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Россия передала ему права требования указанных денежных средств. Так ему удалось совершить хищение. Сумма похищенного в рублевом эквиваленте, согласно официальному курсу Центробанка по состоянию на дату окончания совершения преступления в 2013 г., составила более 33 млн руб.

В ФСБ уточнили, что о деньгах на депонентском счете Минфина Нидерландов юрист-международник Мельников, владеющий иностранными языками, узнал на одном из интернет-форумов от голландской финансовой компании.

Россиянин похитил с зарубежного счета 819 тыс. евро, принадлежавшие Минсвязи СССР. К ответу его призвало Минцифры

Как сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ, в ходе следствия и судебного разбирательства Мельников признал вину и раскаялся в содеянном. Он осужден по ст. 159 ч. 4 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела судом был наложен арест на денежные средства, недвижимое имущество и автомобиль Мельникова на общую сумму более 13 млн руб. и свыше $317 тыс.

Межгосударственный консорциум спутниковой связи Intelsat был основан в 1964 г. в качестве межгосударственной организации со штаб-квартирой в Люксембурге. В апреле 1965 г. организация вывела первый в мире спутник коммерческой связи Early Bird, который обеспечил 240 телефонных каналов. В 2001 г. Intelsat была преобразована в частную компанию, в 2015 г. реорганизована в Intelsat Corporation.

Что это были за деньги

Как писал журнал «Телеспутник» в 2003 г., при присоединении СССР к консорциуму предметом сотрудничества вначале была передача международного телефонного трафика и передача сообщений информационного агентства ИТАР-ТАСС (теперь ТАСС) по всему миру. В 1991 г. СССР распался на отдельные независимые государства, причем каждое стремилось иметь собственные сети связи. Поскольку в конце 1980-х гг. существовал только один международный телефонный узел в Москве, то в первую очередь эти государства использовали Intelsat для установления прямой международной телефонной связи.

Создание спутниковой сети было самым быстрым способом для вновь образовавшихся государств установить непосредственную международную телефонную связь. В то время практически все страны СНГ (за исключением двух) присоединились к организации Intelsat.

Изменения статуса межгосударственной организации, которые были связаны с приватизацией, упростили работу. Когда Intelsat был международной организацией, то принадлежал странам-учредителям, каждая из которых для работы с Intelsat выделяла организацию-представителя. Этот совладелец регулировал доступ клиентов к емкости Intelsat в конкретной стране. То есть, во многих странах фактически создавалась ситуация, когда Intelsat получал разрешение у основного конкурента на данном рынке.

Таким совладельцем в России сначала было Минсвязи, а потом оно передало эту функцию государственному предприятию «Космическая связь» — главному спутниковому оператору России. После приватизации доступ к Intelsat вновь регулировался Минсвязи.

Банкротство Intelsat

В мае 2020 г. Intelsat громко объявил о начале процедуры банкротства. CNews писал, что организация обратилась вместе со своими многочисленными дочерними компаниями в федеральный суд восточного округа Ричмонда (штат Вирджиния, США), с добровольной петицией в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве.

Основной целью обращения в суд являлась финансовая реструктуризация ради дальнейшего продолжения работы и финансовых операций. Находясь под защитой от кредиторов по закону о банкротстве, оператор при условии одобрения судом надеялся использовать имеющиеся в его распоряжении $1 млрд в сочетании с генерируемым денежным потоком на реструктуризацию долга и своевременное получение разрешения от Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) на участие в торгах по частотам C-диапазона для развертывания беспроводной инфраструктуры сетей 5G на территории США.

Ранее, 15 апреля 2020 г., Intelsat пропустил обязательные выплаты процентов по ряду своих долговых обязательств. Заявление о банкротстве было подано за день до истечения 30-дневного льготного периода по этим выплатам. Финансовые трудности у компании возникли в связи с продолжающейся реорганизацией бизнеса, а также «в связи экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса», сообщалось в официальном заявлении Intelsat.

На май 2020 г. кредиторская задолженность Intelsat, по данным The Wall Street Journal, оценивалась в $14,5 млрд. В период пандемии COVID-19 основной поток выручки Intelsat, получаемый в основном от контрактов спутниковой связи для гражданской авиации, круизных лайнеров и инфраструктуры нефтяных вышек, значительно сократился. Курс акций компании с начала пандемии снизился на 89%.