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В Hybrid Console появилось разделение учета конверсий

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, добавила на свою платформу для запуска программатик-рекламы возможность раздельного учета конверсий. Новая функция позволит более глубоко анализировать данные рекламной кампании, а также видеть, какие события в ней происходят. Об этом CNews сообщили Hybrid.представители

Hybrid Platform — Ad-Tech экосистема, позволяющая полностью выстроить программатик-инфраструктуру для самостоятельного запуска рекламы, которая обеспечивает снижение операционных затрат и полную интеграцию без потерь данных.

Экосистема Hybrid Platform состоит из нескольких инструментов для планирования, запуска и анализа кампаний: в Hybrid Insights доступно стратегическое планирование объемов будущих маркетинговых кампаний, в Hybrid Console — оптимизация, быстрый запуск и управление рекламными кампаниями на всех устройствах, а в Hybrid Reports — детальный анализ и составление отчетов о результатах кампаний в режиме реального времени.

До обновления Hybrid Console клиентам был доступен просмотр только общего количества конверсий по всем аудиториям, которые есть в рекламной кампании. Новая функция позволит клиентам отдельно считать каждое действие для разных аудиторий. Например, можно разделить пользователей на тех, которые только положили товар в корзину, и тех, кто совершил покупку, и отдельно посчитать конверсию для каждой группы.

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Это позволит клиентам эффективнее оптимизировать рекламные кампании и получать более точные результаты.

«Возможность раздельного подсчета конверсий появится у всех наших клиентов после обновления Hybrid Console. Такое разделение позволит получать более точную информацию по каждому действию, совершенному пользователем. Это поможет увидеть, насколько хорошо работает каждый из этапов воронки продаж и оптимизировать их в случае необходимости», — сказала Светлана Другова, Head of Product в Hybrid.

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