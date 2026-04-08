В Hybrid Platform запущены «Вертикали» — система аудиторных сегментов со встроенной антифрод-логикой

Hybrid Platform объявляет о запуске «Вертикалей» — обновленной системы аудиторных сегментов с новой логикой сбора данных и структурой, изначально выстроенной под бизнес-вертикали, что упрощает работу с аудиториями для рекламодателей. Новый инструмент позволяет работать не с единичными сигналами, а с подтвержденными поведенческими шаблонами. В сочетании с многоуровневой фильтрацией трафика это помогает точнее попадать в интерес аудитории и снижать долю нерелевантных показов на всех этапах кампании. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Рынок программатик-рекламы усиливает требования к качеству аудиторных данных: растет роль first-party данных, поведенческих сигналов и защиты от мошенничества. В ответ на это команда Hybrid Platform обновила логику сбора и представила «Вертикали» — систему сегментов, выстроенную с учетом этих требований. В основе «Вертикалей» новая модель сбора данных: анализ контекста, поведенческих параметров и источников посещений, а также ML-алгоритмы, которые прогнозируют интересы и намерения пользователя. Такой подход позволяет учитывать не разовые сигналы, а совокупность факторов и отсекать нерелевантный трафик.

Например, аудитория «Интерес к спорту» формируется не по одному триггеру: система анализирует, какие материалы человек читает, какие площадки посещает, как часто возвращается к теме, и дополнительно оценивает вероятность устойчивого интереса, что позволяет отсекать случайный и нерелевантный трафик.

Ключевым отличием обновленной системы стала интеграция антифрод-проверок на этапе формирования сегмента. Данные проходят несколько уровней фильтрации, что позволяет снизить долю некачественной аудитории еще до старта рекламной кампании.

Все сегменты структурированы по бизнес-вертикалям со встроенными подсегментами. Рекламодатель может выбрать как широкую «родительскую» категорию, например, спорт, для максимизации охвата, так и узкий подсегмент, например, фитнес, для точечной коммуникации. При необходимости можно сравнить эффективность разных уровней таргетинга через A/B-тестирование.

«Вертикали — это переход от набора сегментов к управляемой системе аудиторий, которая развивается вместе с запросами рекламодателей. Сегменты формируются внутри платформы на собственных алгоритмах и данных, а их структура изначально построена под вертикали бизнеса рекламодателей. Мы будем регулярно дополнять систему новыми “родительскими” сегментами и подсегментами, а встроенная антифрод-логика работает до запуска кампании, а не после, обеспечивая прозрачность и качество трафика», — сказала Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

