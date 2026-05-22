Разделы

Интернет E-commerce
|

Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, расширила пул внешних источников данных в своей программатик-платформе. В рамках обновления Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателям дополнять базовые аудиторные сегменты данными о подтвержденных покупках и транзакционной активности внутри торговых сетей, а также использовать более точную идентификацию пользователей между устройствами. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Рынок программатик-рекламы требует баланса между точностью, масштабом и измеримостью, поэтому Hybrid Platform системно обновляет интеграции с внешними провайдерами для масштабирования рекламных кампаний и решения более сложных задач на стыке разных типов данных.

Так, интеграция с АТОЛ дает доступ к данным на основе более 90 млрд фискальных чеков, формируя сегменты по факту покупки, категории товара, ценовому диапазону и SKU. Это позволяет запускать кампании на аудиторию с подтвержденным спросом, исключать текущих клиентов из привлечения или возвращать потерянных клиентов назад.

Данные от X5 Dialog охватывают более 86 млн пользователей карт лояльности и 27+ тыс. торговых точек («Пятерочка», «Перекресток», Vprok.ru). В свою очередь, интеграция с «Магнитом» дает доступ к информации о 85 млн держателей карт лояльности и более 30 тыс. точек, среди которых «Магнит», «Магнит Экстра», «Магнит Семейный», «Магнит Аптека» и «Магнит Косметик». Обе интеграции предоставляют обезличенную информацию о покупательской способности, частоте визитов и структуре корзины. Это позволяет рекламодателям отделить регулярных покупателей категории от эпизодических, выявить перекрестные продажи и глубже понять поведение аудитории внутри конкретной торговой сети. Дополнительно каждый из ритейлеров предоставляет исследование Sales Lift для оценки прироста продаж, выручки по каналам и другие дополнительные отчеты.

Сквозной идентификатор Stable ID от «МегаФона» помогает связать пользовательский путь между разными устройствами (ноутбуком, планшетом и телефоном): на основе обезличенного номера телефона он связывает cookie и мобильные ID в единый профиль. Решение покрывает 78,5 млн абонентов по России и позволяет брендам сократить потерю до 40% информации об эффективности рекламы из-за «слепых зон» между устройствами.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Внешние интеграции подключаются только когда требуется глубокий анализ аудитории или проверка гипотез, выходящая за рамки базовых данных платформы. В результате рекламодатель получает доступ к разным типам данных внутри единой рабочей среды: от сигнала о реальной покупке («Атол») и контекста внутри ритейла («Магнит», X5 Dialog) до сквозной межплатформенной аналитики («МегаФон»).

«Рынок движется от простых демографических таргетингов к работе с реальным потребительским поведением. Мы видим, как запрос рекламодателей смещается в сторону верифицированных данных о покупке и лояльности. Обновление интеграций с «Атол», «Магнитом», X5 Dialog и «МегаФоном» позволяет Hybrid Platform предлагать клиентам разные типы данных внутри одного окна: от формирования сегментов по фактическим чекам до привязки аналитики между устройствами. Для нас это не просто расширение числа источников, а возможность дать рекламодателю выбор — какой именно инструмент и данные использовать под конкретную бизнес-гипотезу, будь то таргетинг, анализ корзины или сквозная идентификация», — сказала Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290