Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, расширила пул внешних источников данных в своей программатик-платформе. В рамках обновления Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателям дополнять базовые аудиторные сегменты данными о подтвержденных покупках и транзакционной активности внутри торговых сетей, а также использовать более точную идентификацию пользователей между устройствами. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Рынок программатик-рекламы требует баланса между точностью, масштабом и измеримостью, поэтому Hybrid Platform системно обновляет интеграции с внешними провайдерами для масштабирования рекламных кампаний и решения более сложных задач на стыке разных типов данных.

Так, интеграция с АТОЛ дает доступ к данным на основе более 90 млрд фискальных чеков, формируя сегменты по факту покупки, категории товара, ценовому диапазону и SKU. Это позволяет запускать кампании на аудиторию с подтвержденным спросом, исключать текущих клиентов из привлечения или возвращать потерянных клиентов назад.

Данные от X5 Dialog охватывают более 86 млн пользователей карт лояльности и 27+ тыс. торговых точек («Пятерочка», «Перекресток», Vprok.ru). В свою очередь, интеграция с «Магнитом» дает доступ к информации о 85 млн держателей карт лояльности и более 30 тыс. точек, среди которых «Магнит», «Магнит Экстра», «Магнит Семейный», «Магнит Аптека» и «Магнит Косметик». Обе интеграции предоставляют обезличенную информацию о покупательской способности, частоте визитов и структуре корзины. Это позволяет рекламодателям отделить регулярных покупателей категории от эпизодических, выявить перекрестные продажи и глубже понять поведение аудитории внутри конкретной торговой сети. Дополнительно каждый из ритейлеров предоставляет исследование Sales Lift для оценки прироста продаж, выручки по каналам и другие дополнительные отчеты.

Сквозной идентификатор Stable ID от «МегаФона» помогает связать пользовательский путь между разными устройствами (ноутбуком, планшетом и телефоном): на основе обезличенного номера телефона он связывает cookie и мобильные ID в единый профиль. Решение покрывает 78,5 млн абонентов по России и позволяет брендам сократить потерю до 40% информации об эффективности рекламы из-за «слепых зон» между устройствами.

Внешние интеграции подключаются только когда требуется глубокий анализ аудитории или проверка гипотез, выходящая за рамки базовых данных платформы. В результате рекламодатель получает доступ к разным типам данных внутри единой рабочей среды: от сигнала о реальной покупке («Атол») и контекста внутри ритейла («Магнит», X5 Dialog) до сквозной межплатформенной аналитики («МегаФон»).

«Рынок движется от простых демографических таргетингов к работе с реальным потребительским поведением. Мы видим, как запрос рекламодателей смещается в сторону верифицированных данных о покупке и лояльности. Обновление интеграций с «Атол», «Магнитом», X5 Dialog и «МегаФоном» позволяет Hybrid Platform предлагать клиентам разные типы данных внутри одного окна: от формирования сегментов по фактическим чекам до привязки аналитики между устройствами. Для нас это не просто расширение числа источников, а возможность дать рекламодателю выбор — какой именно инструмент и данные использовать под конкретную бизнес-гипотезу, будь то таргетинг, анализ корзины или сквозная идентификация», — сказала Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.