В Hybrid Platform обновлена интеграция с «Яндекс Метрикой»

В Hybrid Platform, входящей в AdTech-экосистему Hybrid, реализована новая версия интеграции с «Яндекс Метрикой». Рекламодателям стала доступна улучшенная передача данных для более точного отслеживания результатов, настройка и выбор счетчиков. Также в инструменте появились дополнительные метрики и обновленный интерфейс. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Интеграция Hybrid Platform с Яндекс Метрикой» позволяет рекламодателям получать данные напрямую в Hybrid Platform. Они могут использовать такие показатели для более детализированных отчетов по рекламным кампаниям. Таким образом, у пользователей отпадает необходимость смотреть отдельно статистику в каждой платформе — все данные объединяются в одном месте и дают подробное представление об аудитории бренда. Это позволяет избежать использования сложных таблиц и ручного сопоставления для минимизации ошибок и трудозатрат.

В Hybrid Platform собирается статистика по 20 ключевым метрикам, в частности, время на сайте, отказы, визиты, глубина просмотра, роботность, достижение целей и т. д. Рекламодатели могут настроить кастомные отчеты с любой доступной группировкой метрик в Hybrid Platform.

В конструкторе отчетов пользователям доступны два блока данных: статистика по метрикам и статистика по целям, которая доступна только после выбора рекламодателя с активной интеграцией с Яндекс Метрикой».

«Обновление интеграции Hybrid Platform с Яндекс Метрикой» направлено на более удобное использование инструмента рекламодателями и для повышения качества передачи данных в Hybrid Platform. Теперь пользователям доступны детализированные отчеты по всем взаимодействиям с рекламными кампаниями и сайтом. Например, можно отдельно получить данные по доменам, на которых были достигнуты цели, с последующей оценкой их доходности. Все это позволяет брендам глубже понять потребности аудитории и эффективнее настраивать рекламу», — сказал Андрей Храмцов, директор продукта по интеграциям Hybrid.

В планах компании обеспечить интеграцию с такими системами аналитики и верификации, как Weborama, TargetAds и др., объединяя их в один маркетплейс Hybrid InMarket.