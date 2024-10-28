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В Hybrid Platform появилась функция создания кастомных метрик

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на разработках в области интернет-рекламы, добавила функцию создания кастомных метрик в Hybrid Platform. Нововведение позволит клиентам создавать индивидуальные расчеты для каждой рекламной кампании, а также отслеживать KPI в личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Создание кастомных метрик может потребоваться клиентам, у которых РК запускают целые команды, состоящие, например, из аналитиков, байеров и аккаунт-менеджеров. Также новая функция может потребоваться в случае, когда маркетингом занимается рекламное агентство. Так, в частности, они смогут считать метрики относительно взаиморасчета агентства и клиента.

Благодаря новой разработке пользователи Hybrid Platform смогут через формулы создать метрики, которых нет на платформе. Например, расчет стоимости конверсии по двум событиям или расчет маржинальности. Собрать кастомный отчет с такими показателями можно как по итогам рекламной кампании, так и во время ее работы.

Кастомные метрики создаются с помощью формул в Hybrid Platform. Пользователи платформы могут создать как общие формулы, так и индивидуальные под каждую рекламную кампанию. Всего было разработано более 50 метрик под внутренние KPI рекламодателей.

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«Возможность создавать кастомные метрики экономит время нашим клиентам. При отсутствии нужной метрики теперь не нужно ждать ее разработки — все формулы для их создания формируются пользователем прямо в консоли. Индивидуально созданные показатели позволяют получать необходимые расчеты в режиме реального времени и упростить аналитику рекламных кампаний. Например, теперь можно посчитать не просто сумму всех покупок, а сумму покупок, которые были совершены человеком впервые. Также теперь можно узнать количество установок мобильного приложения без учета пользователей, которые его впоследствии удалили. Все расчеты ведутся в Hybrid Console и клиентам не потребуются дополнительные инструменты для аналитики», — сказала Светлана Другова, директор по продукту в Hybrid.

В планах компании добавить в Hybrid Platform возможность запускать ML под значения формул и добавить их в автоматизированные правила для кастомных метрик.

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