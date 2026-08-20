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Hybrid обновил инструмент «Прогноз» для оценки потенциала рекламных кампаний до запуска

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, представила обновленную версию инструмента «Прогноз» в составе комплекса ИИ- и ML-решений Core AI в Hybrid Platform. Инструмент позволяет рекламодателям оценивать доступный объем трафика и ожидаемый CPM (цена за 1000 показов) до запуска рекламной кампании или внесения изменений во время ее работы. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

В основе обновления — использование ML-моделей, которые анализируют полный набор выбранных параметров кампании, включая таргетинги и стратегии, и на этой базе формируют оценку доступного инвентаря и прогнозной стоимости показов. Ранее инструмент уже был доступен в Hybrid Insights, однако его улучшили и внедрили в процесс запуска РК непосредственно в платформу. Его функциональность теперь встроена в более широкую экосистему интеллектуальных решений Hybrid и рекомендуется к совместному использованию с AI Assist, который дает рекомендации по оптимизации настроек. После получения рекомендаций от ИИ-ассистента пользователь может сразу проверить, как предложенные изменения отразятся на доступном объеме трафика и других показателях.

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На основе выбранных настроек система рассчитывает ключевые метрики: потенциальный охват и показы, количество аукционов, CTR и ожидаемый CPM. Это позволяет специалисту заранее узнать, насколько выбранные таргетинги соответствуют заявленным KPI, и при необходимости скорректировать параметры до того, как реклама будет запущена. Если инструмент показывает недостаточный объем доступного трафика, это служит сигналом о том, что настройки могут быть излишне узкими, а кампания требует оптимизации еще до старта. Кроме того, обновленный «Прогноз» помогает выявить причины недоосвоения дневного бюджета в активных кампаниях, а также оценивать последствия планируемых изменений без риска для текущих размещений.

«Обновленный “Прогноз” позволяет специалистам перейти от постфактум-оптимизации к предварительной проверке гипотез. Ранее такая проверка тоже была доступна, но с меньшим набором параметров. Теперь инструмент встроен непосредственно в интерфейс создания и редактирования кампании, а также учитывает больше факторов, включая таргетинги и стратегии. Это позволяет четко разделить, вызваны ли потенциальные ограничения по охвату внутренними настройками или внешней рыночной ситуацией. Мы рассматриваем это обновление как закономерный этап развития Hybrid Platform: наши ИИ- и ML-решения должны помогать клиентам не только корректировать уже запущенные кампании, но и закладывать более точные параметры на этапе планирования», — отметила Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

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