Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, объявила о своих инвестициях в travel adtech-компанию Trackadero. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Компании объединят свои экспертизы в adtech и travel-аналитике с целью создания рекламных продуктов, ориентированных на маркетинговые офисы стран, регионов и городов. В результате сделки Hybrid получает контрольный пакет акций в совместном бизнесе, а Trackadero доступ к финансированию и ресурсам холдинга. Полученные инвестиции будут направлены на международную экспансию, в частности, на рынок Ближнего Востока, а также на рост команды проекта.

Один из ключевых аспектов нового продукта — синергия разработок Trackadero в области сбора и анализа геолокационных данных о туристах со всего мира и современных технологий Hybrid в programmatic-рекламе. В компании уверены, что построение аудиторных сегментов, а также измерение эффективности рекламных кампаний с помощью альтернативных верификаторов третьих лиц (3rd party cookies) будут востребованы на рынке.

Маркетинговые офисы стран все больше ориентируются на вложения в работающие и измеряемые digital-каналы продвижения, но одновременно с этим рынок рекламных технологий для этого сегмента клиентов может предложить все меньше из-за неизбежного наступления post-cookie era. Travel programmatic от Trackadero решает данную проблему, предлагая рынку рекламные кампании, основанные на геолокационных данных. Такие инструменты позволяют не только продолжать использовать привычные сегменты с большей отдачей, но и верифицировать фактические визиты туристов, как главную метрику эффективности маркетинговых инвестиций.

«Я был очень рад найти не только инвестора, но и партнера со схожими взглядами на принципы развития рекламной индустрии, а именно прозрачность и эффективность. У Hybrid высококлассные технологии и сильная команда. Соединив экспертизу и ресурсы двух компаний, мы сможем построить продукт мирового уровня и завоевать сердца клиентов по обе стороны океана», — сказал Илья Богачев, основатель и CEO Trackadero.

Продукт Trackadero ориентирован на обработку и анализ геолокационных данных с применением искусственного интеллекта и инсайтов, чтобы решать задачи клиентов и улучшать пользовательский опыт.

«Реклама в туристической индустрии давно перешла из буклетов и билбордов в digital-пространство. Невозможно отрицать важность digital-инструментов для современного бизнеса: технологии, основанные на инновационных решениях Big Data, сегодня активно применяются в разных сферах экономики. Будучи глобальной командой с офисами по всему миру, travel-индустрия является для нас зоной непосредственного интереса — наши сотрудники очень много путешествуют. Объединение знаний и опыта Trackadero с экспертизой Hybrid позволит создать продукт, отвечающий современным требованиям рынка и использующий передовые технологии», — отметил Дмитрий Чеклов, президент AdTech-холдинга Hybrid.

Проект Trackadero не первый инвестиционный продукт Hybrid. Компания уже имеет опыт вложений в стартапы, такие как VOX, Hybe и Metaverse. Теперь эти продукты — часть экосистемы Hybrid, развивающиеся как самостоятельные бренды.

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Hybrid — международная программатик экосистема с собственным стеком технологий и решений для любых рекламных целей. Компания разрабатывает инструменты диджитал-маркетинга для ведущих мировых агентств и брендов на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. Наличие собственной команды разработчиков позволяет реализовать любые технологически сложные продукты и адаптировать их под запросы клиентов.

Продукты и бренды холдинга: Hybrid Platform — DSP-платформаи, позволяющая построить программатик-экосистему внутри агентства или бренда и реализовывать рекламные кампании на всех этапах: от планирования до post-campaign анализа; VOX — AI-vision платформа, позволяющая интегрировать рекламу визуального контента на крупнейших сайтах; Hybe — In-house платформа для продвижения мобильных приложений бренда; Flamp — платформа для автоматизации работы с креативами; Hybrid Metaverse — AR House, разрабатывающий и продвигающий виртуальные пространства в метавселенных.