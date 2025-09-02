Hybrid запустила AI Assist для автоматизации настройки рекламных кампаний

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, представила AI Assist. Это новый инструмент для точной настройки рекламных кампаний на основе данных аналитики и персональных рекомендаций. Решение работает в составе комплекса Core AI и использует данные, генерируемые инструментом Copilot.

AI Assist работает в двух режимах. Первый — это нативные рекомендации, которые система отображает непосредственно в интерфейсе во время настройки параметров кампании. Второй режим предполагает комплексный анализ активных рекламных кампаний с последующей выдачей предложений по их оптимизации. Рекламодатели могут автоматически применять эти рекомендации или вручную выбирать отдельные изменения.

В основе работы инструмента лежит глубокий анализ кампаний в реальном времени. Система выявляет пробелы в настройках, узкие места и скрытые возможности, предлагая решения по оптимизации показов, подбору аудиторий и корректировке бюджетов. Это позволяет не только исправлять недочеты, но и выстраивать эффективные рекламные стратегии.

Одно из ключевых преимуществ AI Assist — моментальное предоставление обратной связи, что сокращает время на анализ и снижает количество ошибок.

«AI Assist позволяет видеть общую картину и при этом не терять важные детали. Его ценность в том, что рекомендации приходят именно тогда, когда могут изменить ход кампании», — сказала директор по продукту Hybrid Светлана Другова.

Инструмент доступен в составе комплекса Core AI и направлен на развитие автоматизации и интеллектуальной поддержки в Hybrid Platform.