AI Talent Hub разработал платформу для аренды ИТ-команд

Команда ManagerAI из магистратуры AI Talent Hub, основанной университетом ИТМО и Napoleon IT, представила Talent Matcher. Сервис на основе искусственного интеллекта помогает стартапам и ИТ-специалистам находить работу, формировать команды для стартапов, а корпорациям — привлекать юные таланты. За первый месяц работы проекта на платформе зарегистрировалось более 5 тыс. пользователей, 89 компаний, размещено более 900 проектов.

Многие начинающие предприниматели при формировании стартап-команд сталкиваются с проблемой найма специалистов, а студентам ИТ-специальностей часто тяжело найти актуальные вакансии для прохождения практик и стажировок. Новый сервис Talent Matcher, ставший частью экосистемы AI Talent Hub, объединяет на своей площадке ИТ-специалистов в эффективные команды для стартапов и корпораций, а искусственный интеллект помогает автоматизировать процесс поиска и формирования команд. Это существенно сокращает время на подбор специалистов разных компетенций. Получается «идеальный мэтч» для всех заинтересованных сторон.

«Часто студенты не знают где искать практику. Ручной поиск места для практики может занимать месяцы. Этап формирования команды под проект затягивается, а старт работы откладывается в среднем на 2-3 месяца только из-за того, что поиск проектов не автоматизирован», – сказал сооснователь команды ManagerAI Анатолий Михайлов.

Основные проблемы, которые решает Talent Matcher: автоматизация учета студентов и компаний-партнеров, ищущих практику и проекты соответственно; ускорение процесса поиска подходящих практик и проектов для студентов, а также формирования команд; обеспечение прямой связи между студентами и компаниями; экономия времени сотрудников вузов, отвечающих за подбор практик.

В 2023 г. команде проекта – Анатолий Михайлов, Георгий Савин, Святослав Миловидов и Клим Гордеев – удалось привлечь 2,5 млн руб. на реализацию Talent Matcher и Manager AI – второго проекта команды (ИИ-сервис для мониторинга ментального состояния сотрудников).

На данный момент к платформе присоединились 35 брендов, включая Wildberries, Napoleon IT, «Работа.ру», RuTube, X5 Tech, Siberian Wellness. Каждый месяц проект ожидает прирост в 3–5 тыс. новых пользователей.

«Появление инструмента грамотной автоматизации процессов подбора поможет повысить прозрачность между клиентом с его проектом и конечным специалистом, а также повысить эффективность аутстаффинга в целом. Talent Matcher позволит нам выполнить главную цель, а именно смэтчить высококвалифицированных специалистов и сложные проекты», — сказала Дарья Токть, руководитель аутстафф-направления Napoleon IT.

Проект получил поддержку Университета ИТМО и представляет собой значительный шаг в сторону улучшения взаимодействия между студентами и бизнес-сектором, способствуя более эффективному вхождению молодых специалистов в профессиональную среду и развитию стартап-экосистемы в стране. Команда ManagerAI активно развивает платформу и открыта к инвестициям на масштабирование своих проектов.

В мае 2024 г. AI Talent Hub объявил о запуске набора в магистратуру по искусственному интеллекту в России.