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Савин Георгий
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз 1
|07.06.2024
|AI Talent Hub разработал платформу для аренды ИТ-команд 1
Савин Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 290 1
|Yandex - Яндекс 7789 1
|Napoleon IT - Наполеон Айти 55 1
|X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 94 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
|Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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