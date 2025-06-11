Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз

Международный разработчик голосовых решений Tomoru и ИИ-стартап ManagerAI из ИТМО AI Talent Hub запустили новую ML-модель для классификации голосовых запросов, снизив расходы на 80% по сравнению с LLM. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Tomoru — международный разработчик интеллектуальных голосовых решений, чьи клиенты включают «Яндекс», Skillbox, «СберМаркет», CDEK и более 700 компаний в 22 странах, включая Бразилию, Индонезию и Филиппины. Компания столкнулась с типичной проблемой: тяжелые и дорогие LLM-модели не обеспечивали нужной точности и скорости распознавания клиентских запросов.

ManagerAI предложил легковесную ML-модель на основе семантических эмбедингов, которая позволяет сократить затраты в пять раз и повысить скорость обработки звонков. Новая система уже масштабируется в инфраструктуре Tomoru.

Результаты внедрения

Снижение затрат на 80% — в пять раз дешевле, чем при использовании LLM. Сейчас, в большинстве случаев, используются решения от «Яндекса». Ранее компания Tomoru пользовались этими инструментами. Решение ManagerAI оказалось быстрее и дешевле. У «Яндекса» использовалась тяжелая и дорогая LLM модель. ManagerAI построили свое решение на легковесной модели эмбедингов, которая снижает затраты в пять раз.

Мгновенное реагирование — выше скорость распознавания. Система обрабатывает в среднем 3000 звонков за час. Голосовые роботы уже совершили 62,4 млн бизнес-звонков.

Готовность к международному рынку — LLM адаптируется под разные языки без переобучения.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

ML-решение для компании Tomoru было реализовано при поддержке гранта Фонда содействия инновациям, предоставленного в рамках программы «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Решение от ManagerAI помогло нам существенно улучшить клиентский сервис. Мы рады такому партнерству и уверены в дальнейшем росте благодаря технологии», — отметил Денис Балюра, основатель и генеральный директор Tomoru.

«Мы перевели текст в числа. Похожее по смыслу расположено ближе. Это помогает быстрее и точнее понимать клиента — даже если он говорит иначе, чем ожидалось», — сказал Георгий Савин, технический директор ManagerAI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще