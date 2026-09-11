Больше никакой Америки. Международный уголовный суд полностью отказывается от ИТ-сервисов из США

На фоне конфликта с США Международный уголовный суд решил отказаться от всех информационных систем, принадлежащих компаниям, находящимся под американской юрисдикцией. На это организация решила денег не жалеть. Если не хватит миллиона евро, она задействует средства резервного фонда.



Больше никаких американских ИТ-сервисов

Международный уголовный суд (МУС) выделил на 2027 г. более 1 млн евро под задачу обеспечения непрерывной работы информационных систем, включая переход на ИT-сервисы, не связанные с юрисдикцией США, пишет ТАСС, ознакомившись с проектом бюджета организации.

На «консультационное сопровождение» миграции ИТ-систем планируется потратить еще 140 тыс. евро. Расходы будут покрываться за счет перераспределения средств и экономии.

Чтобы сохранить работоспособность в условиях санкций США МУС попросил у стран - участниц Римского статута и получил разрешение использовать резервный фонда для непредвиденных расходов, размер которого составляет 10 млн евро.

Смена подходов

В ответ на вводимые Вашингтоном ограничения против должностных лиц МУС суд намерен поменять подходы и обратиться к альтернативным механизмам банковского обслуживания и ИТ-сервисам, необходимым для повседневной работы.

The International Criminal Court МУС планирует только в 2027 г. потратить больше миллиона, чтобы избавиться от американских ИТ-сервисов

В ноябре 2025 г. стало известно, что МУС уже решил отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office и переходит на openDesk — пакет офисных приложений и инструментов для совместной работы с открытым исходным кодом, предоставляемый Центром цифрового суверенитета (ZenDiS) при поддержке министерством внутренних дел Германии.

Мера была принята после того, как главный прокурор МУС в мае 2025 г. потерял доступ к своей учетной записи электронной почты Microsoft из-за объявленных в феврале 2025 г. Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в отношении него санкции.

Банковские счета Хана оказались также замороженными, а сотрудникам базирующегося в Гааге (Нидерланды) суда сообщили, что в случае поездки в США им грозит арест. Таким образом Трамп ответил на выдачу Международным судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) и его бывшего министра обороны Йоава Галланта (Yoav Gallant).

Конфликт с США

Нынешняя администрация Белого дома уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС, обвиняя его в «неправомерных действиях» в свой адрес и адрес союзников США, таких как Израиль.

Указ Трампа от 6 февраля 2025 г. позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против сотрудников МУС, участвующих в расследованиях в отношении граждан США или граждан дружественных им государств. Рестрикции могут быть применены также к членам семей международных судей.

В начале сентября 2026 г., как сообщило издание Politico, США заявили о намерении добиваться упразднения Международного уголовного суда — «систематически демонтировать его возможности». Союзников по НАТО Штаты призвали выйти из Римского статута и прекратить поддержку МУС.