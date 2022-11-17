МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python

МТС запустила курс по разработке рекомендательных систем на языке Python в рамках онлайн-магистратуры по машинному обучению AI Talent Hub, созданной университетом ИТМО и компанией Napoleon IT. В течение трех недель менторы из команды Big Data МТС будут читать студентам лекции, проводить семинары, Q&A-сессии и давать домашние задания на примере реальных проектов компании с использованием данных и фреймворков, выложенных в Open Source.

Курс входит в перечень обязательных дисциплин. За время обучения магистранты освоят работу с большими данными, популярными фреймворками для построения рекомендательных систем, научатся оценивать эффект влияния решения на продукт, использовать двухуровневые, нейросетевые модели и многое другое. По итогам программы выпускники подготовят финальный проект, который смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API.

«Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и заканчивая цифровыми сервисами. Данных с каждым днем становится все больше – рынку нужны специалисты, готовые решать нетривиальные задачи, связанные с их обработкой и использованием. И мы рады поучаствовать в подготовке квалифицированных кадров, делясь внушительным практическим опытом нашей команды. ИТМО славится современным подходом к обучению, и мы благодарны за возможность передавать знания с их помощью. Занятия будут проходить в онлайн-формате, а это значит, что наши лекции и семинары смогут проходить ребята из любой точки России. Лучших студентов мы готовы пригласить на стажировку, не дожидаясь окончания курса, а самые перспективные даже могут получить от нас оффер», – сказал руководитель направления анализа данных Big Data МТС Даниил Потапов.

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«AI Talent Hub объединяет таланты, ведущие IT-компании и экспертов из индустрии. Как стратегический проект Университета ИТМО мы готовим специалистов по машинному обучению уровня Middle+. В онлайн-магистратуре «Инженерия машинного обучения» образовательный процесс полностью интегрирован в работу над реальными проектами IT-компаний под руководством опытных менторов. Студенты – драйвер нашей программы, мы ориентируемся на их потребности и желания, ищем новых партнеров, составляем авторские модули обучения. В партнерстве с командой Big Data МТС мы не только реализуем уникальные по контенту и экспертизе онлайн-курсы, но и решаем текущие бизнес-задачи по созданию рекомендательных систем», – отметил Дмитрий Ботов, доцент института прикладных компьютерных наук ИТМО, руководитель проекта AI Talent Hub.