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Алексеенко Оксана


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Компания Teamlead переходит с Jira на решения EvaTeam для управления ИТ-проектами 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Алексеенко Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 125 1
TeamLead - Тимлид 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Atlassian - Confluence 132 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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