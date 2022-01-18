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Dataline предложит клиентам VDI для работы с персональными данными

Облачный провайдер DataLine объявил о расширении функциональности услуги по организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Теперь на VDI можно обрабатывать персональные данные в соответствии с требованиями закона №152-ФЗ «О персональных данных».

Сервис VDI позволяет быстро и безопасно организовать удаленный доступ к корпоративным данными и приложениям с любого устройства, даже с мобильного телефона. Новая опция для работы с персональными данными станет автоматически доступна всем текущим клиентам VDI Citrix и будет по умолчанию включена в сервис. Дополнение позволяет клиентам Dataline обрабатывать персональные данные до второго уровня защищенности (УЗ-2) на виртуальных рабочих столах VDI Citrix при актуальных угрозах третьего типа. Под эту категорию попадают личная и биометрическая информация, а также медицинские сведения.

Для подтверждения соответствия требованиям 152-ФЗ компания «Кардсек» провела аудит сервиса «Виртуальные рабочие столы на базе VDI Citrix» от Dataline. По итогам проверки облачный провайдер получил заключение, подтверждающее возможность обработки персональных данных до УЗ-2 включительно при актуальных угрозах третьего типа. Пользователи услуги могут получить по запросу модель угроз VDI Citrix для оформления собственной документации соответствия законодательству.

«Средства для организации удаленной работы прочно вошли в жизнь бизнеса за последнее время. Компании стремятся приблизить виртуальные рабочие места к традиционным по уровню комфорта и функциональности. Поэтому мы активно развиваем наш сервис VDI и предлагаем клиентам опцию соответствия требованиям 152-ФЗ. Функционал поможет бизнесу получить новые возможности при работе с персональными данными без больших усилий и затрат на оформление документации», — отметил Николай Продайвода, TeamLead направления VDI компании Dataline.

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Сервис VDI Citrix от Dataline реализуется на базе геораспределенной сети дата-центров «Ростелеком-ЦОД», которая включает в себя объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая емкость сети составляет 12,7 тыс, стойко-мест.

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