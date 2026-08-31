SimpleOne и Teamlead заключили партнерство по внедрению систем управления разработкой

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и ИТ-консалтинговая компания Teamlead объявили о начале партнерства. Teamlead будет внедрять у клиентов решение SimpleOne SDLC для управления жизненным циклом разработки программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Партнерство закрывает потребность клиентов Teamlead в переходе с зарубежных систем управления разработкой на отечественные платформы. До сих пор компания специализировалась на внедрении продуктов экосистемы Atlassian, а сотрудничество с SimpleOne расширяет ее портфель Low-code инструментом для управления SDLC-процессами. Партнерство позволит заказчикам быстрее переходить на российские решения для управления процессами разработки и адаптировать их под свои задачи.

SimpleOne SDLC позволяет настраивать процессы разработки под задачи компании и при необходимости дорабатывать их с использованием JavaScript. Выбор SimpleOne в качестве партнера обусловлен гибкостью платформы: она позволяет решать задачи разного уровня — от стандартной настройки процессов с помощью визуальных конструкторов до глубокой адаптации с использованием JavaScript. Дополнительным преимуществом стала развитая база знаний и система обучения, которые помогают команде быстро освоить продукт и качественно сопровождать проекты клиентов.

«Рынок корпоративного софта стремительно меняется, и бизнесу сегодня важна не просто замена софта, а гибкие платформы, способные адаптироваться под реальные процессы. SimpleOne дает именно такую свободу. Мы уверены, что наше партнерство объединит опыт Teamlead в консалтинге и технологичность платформы, помогая компаниям делать переходы на новые решения комфортными и надежными», — сказала Оксана Алексеенко, коммерческий директор Teamlead.

«Teamlead много лет работает с решениями мирового уровня — Jira, Confluence и всей экосистемой Atlassian. Мы рады, что партнер с таким уровнем зрелости и пониманием сложных корпоративных процессов будет внедрять решение SimpleOne. Это значит, что наши заказчики смогут не просто мигрировать на отечественную платформу, а получить решения на том же высоком уровне, к которому они привыкли, с сохранением лучших практик управления разработкой», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.