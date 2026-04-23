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SRE Site Reliability Engineering Техническое обеспечение надёжности сайта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.04.2026
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ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров
ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на инциденты, а также FinOps-агента для оптимизации тра
|03.09.2025
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Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация
рия ИИ-помощника «Клаудия» на своей платформе Cloud.ru Evolution. Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и алертов по логам, а также FinOps-сценарий для выявлен
|13.12.2006
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Индия испытает технологии космического челнока
Индийское космическое агентство ISRO впервые проведет орбитальные испытания возвращаемого аппарата, получившего наименование Space capsule Recovery Experiment (SRE). По данным SpaceNews, в период с 10 по15 января 2007 года с полигона Шрихарикота (космический центр Сатиш Дхаван) стартует ракета-носитель среднего класса PSLV-С7 с тремя спутниками на бор
|13.12.2006
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Индия испытает технологии космического челнока
Индийское космическое агентство ISRO впервые проведет орбитальные испытания возвращаемого аппарата, получившего наименование Space capsule Recovery Experiment (SRE). По данным SpaceNews, в период с 10 по15 января 2007 года с полигона Шрихарикота (космический центр Сатиш Дхаван) стартует ракета-носитель среднего класса PSLV-С7 с тремя спутниками на бор
|17.08.2004
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Индия: прорыв в космических разработках
Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программе SRE (Space capsule Recovery Experiment), предназначенного для проведения экспериментов в условиях невесомости в капсуле, которая может использоваться многократно. Тем самым Индия присоединится
|17.08.2004
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Индия: прорыв в космических разработках
Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программе SRE (Space capsule Recovery Experiment), предназначенного для проведения экспериментов в условиях невесомости в капсуле, которая может использоваться многократно. Тем самым Индия присоединится
SRE и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|Цыганов Вячеслав 79 4
|Воронин Павел 195 3
|Баранов Антон 10 2
|Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 2
|Смирнова Варвара 6 2
|Маслов Игорь 6 2
|Баталов Александр 30 1
|Смирнов Денис 25 1
|Кузнецов Антон 14 1
|Литвиненко Константин 7 1
|Гришин Александр 31 1
|Нетреба Иван 1 1
|Бараулин Илья 1 1
|Ковалев Андрей 41 1
|Шуляк Александр 1 1
|Ганюшкин Николай 18 1
|Никитин Николай 24 1
|Наумов Сергей 40 1
|Осорин Максим 17 1
|Тимонич Андрей 3 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Труханов Павел 1 1
|Чекмарев Дмитрий 1 1
|Овчинников Виктор 7 1
|Мельников Тимофей 5 1
|Карпенков Владислав 1 1
|Федяков Александр 6 1
|Сабуренков Михаил 1 1
|Сорокин Игорь 29 1
|Мартынов Евгений 41 1
|Чистяков Алексей 14 1
|Бобылев Владимир 2 1
|Сокольская Ирина 8 1
|Подгорбунских Олег 1 1
|Мартинович Иван 1 1
|Королева Анна 10 1
|Долгалев Эдуард 9 1
|Дорохова Марина 59 1
|Козаржевский Александр 3 1
|Дубенский Вячеслав 7 1
|Allied Market Research 22 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Fortune Global 500 294 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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