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Индексная книга (каталог) CNews*
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SRE Site Reliability Engineering Техническое обеспечение надёжности сайта

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Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.04.2026 ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров

ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на инциденты, а также FinOps-агента для оптимизации тра
03.09.2025 Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация

рия ИИ-помощника «Клаудия» на своей платформе Cloud.ru Evolution. Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и алертов по логам, а также FinOps-сценарий для выявлен
13.12.2006 Индия испытает технологии космического челнока

Индийское космическое агентство ISRO впервые проведет орбитальные испытания возвращаемого аппарата, получившего наименование Space capsule Recovery Experiment (SRE). По данным SpaceNews, в период с 10 по15 января 2007 года с полигона Шрихарикота (космический центр Сатиш Дхаван) стартует ракета-носитель среднего класса PSLV-С7 с тремя спутниками на бор
13.12.2006 Индия испытает технологии космического челнока

Индийское космическое агентство ISRO впервые проведет орбитальные испытания возвращаемого аппарата, получившего наименование Space capsule Recovery Experiment (SRE). По данным SpaceNews, в период с 10 по15 января 2007 года с полигона Шрихарикота (космический центр Сатиш Дхаван) стартует ракета-носитель среднего класса PSLV-С7 с тремя спутниками на бор
17.08.2004 Индия: прорыв в космических разработках

Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программе SRE (Space capsule Recovery Experiment), предназначенного для проведения экспериментов в условиях невесомости в капсуле, которая может использоваться многократно. Тем самым Индия присоединится

17.08.2004 Индия: прорыв в космических разработках

Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программе SRE (Space capsule Recovery Experiment), предназначенного для проведения экспериментов в условиях невесомости в капсуле, которая может использоваться многократно. Тем самым Индия присоединится


Публикаций - 68, упоминаний - 82

SRE и организации, системы, технологии, персоны:

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IBM - International Business Machines Corp 9681 3
VolgaBlob - ВолгаБлоб 51 2
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SpaceX - Cursor 47 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1444 4
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 3
VK Education - VK Образование - ВК Образование 61 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 89 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 56 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 98 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 80 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 107 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 48 1
МГУ - Механико-математический факультет 32 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 218 1
РАН - Российская академия наук 2109 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 445 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 93 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 297 1
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 3
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
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