ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров ИИ-помощником. Теперь он может выполнять функции DevOps-агента для запуска и обслуживания сервисов, SRE-агента для анализа и реагирования на инциденты, а также FinOps-агента для оптимизации тра

Cloud.ru добавил в ИИ-помощника «Клаудию» новые сценарии: SRE-агент и FinOps-оптимизация рия ИИ-помощника «Клаудия» на своей платформе Cloud.ru Evolution. Теперь он может выполнять функции SRE-агента для мониторинга приложений и алертов по логам, а также FinOps-сценарий для выявлен

Индия испытает технологии космического челнока Индийское космическое агентство ISRO впервые проведет орбитальные испытания возвращаемого аппарата, получившего наименование Space capsule Recovery Experiment (SRE). По данным SpaceNews, в период с 10 по15 января 2007 года с полигона Шрихарикота (космический центр Сатиш Дхаван) стартует ракета-носитель среднего класса PSLV-С7 с тремя спутниками на бор

Индия испытает технологии космического челнока Индийское космическое агентство ISRO впервые проведет орбитальные испытания возвращаемого аппарата, получившего наименование Space capsule Recovery Experiment (SRE). По данным SpaceNews, в период с 10 по15 января 2007 года с полигона Шрихарикота (космический центр Сатиш Дхаван) стартует ракета-носитель среднего класса PSLV-С7 с тремя спутниками на бор

Индия: прорыв в космических разработках Индийское агентство космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization) завершает подготовку к запуску аппарата по программе SRE (Space capsule Recovery Experiment), предназначенного для проведения экспериментов в условиях невесомости в капсуле, которая может использоваться многократно. Тем самым Индия присоединится