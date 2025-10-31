Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185075
ИКТ 14368
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26353
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

AMarkets


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


31.10.2025 Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

AMarkets и организации, системы, технологии, персоны:

TeamLead - Тимлид 12 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 862 1
Inguru - Фингуру 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1039 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 103 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3377 1
BaaS - Backend as a service 139 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 156 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1442 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 89 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11436 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1549 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 81 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 688 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4550 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1574 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3033 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
DevOps - Development и Operations 1038 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 418 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31692 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4034 1
React JS - JavaScript фреймворк 105 1
C/C++ - Язык программирования 833 1
Google Go - Golang - Язык программирования 93 1
Python Django - web framework 48 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1476 1
Ansible 120 1
Red Hat Ansible 122 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1110 1
Google Android 14585 1
Apple iOS 8189 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 194 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 91 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Россия - УФО - Свердловская область 1699 1
Украина 7765 1
Черногория 128 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2741 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 1
Английский язык 6850 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6307 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 796 1
Аудит - аудиторский услуги 3041 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5249 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396982, в очереди разбора - 732476.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/