Получите все материалы CNews по ключевому слову
Некрасов Евгений
СОБЫТИЯ
Некрасов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
|МегаФон 9886 2
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5775 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6266 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6424 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156726 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2192 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.