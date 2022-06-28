Рынок отечественных систем аналитики вырастет 10-12% в 2022 году

Аналитики системного интегратора и разработчика Navicon спрогнозировали развитие российского рынка BI-систем. По оценке экспертов компании, сегмент отечественных BI-решений вырастет на 10-12% по итогам 2022 г. В 2023 г., когда на рынке появится больше успешных кейсов миграции, и бизнес перестанет опасаться проблем «сырого» софта, скорость развития рынка увеличится минимум на 30-35%. Для сравнения, по данным аналитиков, общемировой рынок BI в ближайшее время будет стабильно расти на 8-10% в год. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

В компании отмечают, что спрос на импортонезависимые российские решения со стороны клиентов Navicon вырос на 50%. Около 40% заказчиков заявили о планах миграции на отечественное ПО в ближайшее время, прежде всего — банки, ритейл и телеком-компании. Они больше других компаний зависят от стабильности работы аналитических систем.

В России интерес к аналитике начал стремительно расти в период пандемии. Крупные компании, уже накопившие к тому моменту значительные объемы данных, с помощью BI-решений искали способы более эффективно управлять ресурсами и финансовыми потоками, наладить логистику. Предпочтение отдавали тройке зарубежных вендоров — Microsoft, Tableau, QlikTech. Крупные заказчики привыкли к определенному уровню сервиса и надежности глобальных брендов. Доля отечественного ПО на российском рынке BI до февраля 2022 г. составляла, по оценкам Navicon, не более 10%.

Ситуация изменилась, когда иностранные вендоры начали приостанавливать свою деятельность в России. Они ограничили техподдержку и доступ к обновлениям, перестали отгружать новые лицензии. Для пользователей это означало невозможность масштабироваться: расширять число пользователей, развивать функциональность систем.

В Navicon считают, что российские производители смогут предложить достойные альтернативы зарубежным аналитическим решениям. В целом отечественный рынок BI в последние годы развивался по той же траектории, что и общемировой. На некоторых российских платформах уже к началу 2022 г. можно было выстраивать BI-проекты для достаточно крупных заказчиков. Всего разработкой BI-решений в России занимается около 20 производителей.

Впрочем, российские продукты пока не способны полностью заменить зарубежные платформы. У нас есть качественные инструменты визуализации, но не хватает комплексных аналитических систем, которые решают все задачи в области обработки и интерпретации данных и легко интегрируются с остальной ИТ-экосистемой компании.

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Кроме того, мало кто из российских производителей занимается разработкой облачных и self-service решений. Дело в том, что в России довольно низкое доверие к таким продуктам со стороны пользователей, и вкладываться в их создание долгие годы было невыгодно. Рынок не был готов. Сейчас же, в условиях острой нехватки железа и дефицита кадров, это наиболее приоритетные и коммерчески эффективные направления для развития аналитических решений.

«Еще около года-полутора компании смогут поддерживать зарубежные ИТ-решения. Это даст необходимую “фору” для отечественных разработчиков, которые сейчас занимаются доработкой своих продуктов или выводят на рынок новые BI-инструменты. К примеру, мы в Navicon недавно представили собственную систему класса Decision Intelligence “Дельта BI”. Один из самых частых запросов со стороны наших клиентов — отечественные решения, поддерживающие принятие управленческих решений в режиме онлайн. Это крайне важно в условиях экономической нестабильности. “Дельта BI” нацелена на решение этой проблемы», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

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Navicon – участник рынков BI, CRM, ERP. Компания выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений. Компания реализовала более 1000 проектов в более чем 15 странах.