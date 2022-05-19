Navicon импортозаместит западные аналитические платформы

Клиентам системного интегратора и разработчика Navicon теперь доступна система «Дельта BI». No-code платформа класса Decision Intelligence способна полноценно заменить BI-решения от глобальных вендоров, приостановивших работу в России. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Импортонезависимая платформа «Дельта BI» предназначена для того, чтобы помочь российским компаниям справиться с высоким уровнем неопределенности бизнес-среды и стремительно меняющимися рыночными реалиями. С ее помощью можно собирать и обрабатывать в режиме реального времени большие объемы информации из различных источников, извлекать из них инсайты и мгновенно принимать точные и взвешенные управленческие решения на основе данных. Платформа поддерживается отечественным разработчиком Navicon, и ее работа не может быть ограничена санкциями.

«Уход западных вендоров с отечественного рынка поставил российский бизнес в непростую ситуацию. Аналоги зарубежных BI-систем у нас в стране есть, но по большей части они кардинально отличаются от привычных заказчикам продуктов по функциональности и интерфейсу. “Дельта BI” обеспечивает тот же уровень аналитики и набор инструментов, что и решения от глобальных вендоров. Благодаря этому она не требует затяжного периода адаптации — компании могут развернуть систему за считанные недели и начать использовать знакомые BI-инструменты», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

Платформа гармонично совмещает в себе корпоративный и self-service подходы. Она построена по принципу no-code, то есть для работы с «Дельта BI» и ее развития не нужны продвинутые навыки программирования. Кроме того, у нее интуитивно понятный простой интерфейс. Конечные пользователи могут анализировать данные свободнее, решая большинство узконаправленных запросов самостоятельно. Это, в свою очередь, сокращает нагрузку на разработчиков, которые получают возможность выполнять задачи быстрее и эффективнее.

Чем заменить иностранные ECM Импортонезависимость

Архитектура платформы позволяет обогащать данные из сторонних источников и учитывать в процессе анализа такие факторы, как конъюнктура рынка, перебои в логистике, волатильность рубля, изменение цен на комплектующие и многие другие нюансы, важные для бизнеса в условиях нестабильной экономики. Все это возможно благодаря доступным на платформе технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения.

Благодаря использованию «Дельта BI» в компании улучшается культура самостоятельной аналитики и принятия решений на основе данных.