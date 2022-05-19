Разделы

Интеграция Импортонезависимость
|

Navicon импортозаместит западные аналитические платформы

Клиентам системного интегратора и разработчика Navicon теперь доступна система «Дельта BI». No-code платформа класса Decision Intelligence способна полноценно заменить BI-решения от глобальных вендоров, приостановивших работу в России. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Импортонезависимая платформа «Дельта BI» предназначена для того, чтобы помочь российским компаниям справиться с высоким уровнем неопределенности бизнес-среды и стремительно меняющимися рыночными реалиями. С ее помощью можно собирать и обрабатывать в режиме реального времени большие объемы информации из различных источников, извлекать из них инсайты и мгновенно принимать точные и взвешенные управленческие решения на основе данных. Платформа поддерживается отечественным разработчиком Navicon, и ее работа не может быть ограничена санкциями.

«Уход западных вендоров с отечественного рынка поставил российский бизнес в непростую ситуацию. Аналоги зарубежных BI-систем у нас в стране есть, но по большей части они кардинально отличаются от привычных заказчикам продуктов по функциональности и интерфейсу. “Дельта BI” обеспечивает тот же уровень аналитики и набор инструментов, что и решения от глобальных вендоров. Благодаря этому она не требует затяжного периода адаптации — компании могут развернуть систему за считанные недели и начать использовать знакомые BI-инструменты», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

Платформа гармонично совмещает в себе корпоративный и self-service подходы. Она построена по принципу no-code, то есть для работы с «Дельта BI» и ее развития не нужны продвинутые навыки программирования. Кроме того, у нее интуитивно понятный простой интерфейс. Конечные пользователи могут анализировать данные свободнее, решая большинство узконаправленных запросов самостоятельно. Это, в свою очередь, сокращает нагрузку на разработчиков, которые получают возможность выполнять задачи быстрее и эффективнее.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

Архитектура платформы позволяет обогащать данные из сторонних источников и учитывать в процессе анализа такие факторы, как конъюнктура рынка, перебои в логистике, волатильность рубля, изменение цен на комплектующие и многие другие нюансы, важные для бизнеса в условиях нестабильной экономики. Все это возможно благодаря доступным на платформе технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения.

Благодаря использованию «Дельта BI» в компании улучшается культура самостоятельной аналитики и принятия решений на основе данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru

Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки

Selectel строит в Москве огромный ЦОД

Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще