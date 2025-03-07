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Cardano криптовалюта блокчейн
Cardano и организации, системы, технологии, персоны:
|Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
|Leppanen Sara - Леппанен Сара 1 1
|Kangas Jeremias - Кангас Иеремиас 1 1
|Станкевич Мария 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|The Verge - Издание 560 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 1
|Gartner - Гартнер 3562 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
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