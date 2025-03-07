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Cardano криптовалюта блокчейн


07.03.2025 Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет 1
06.02.2024 GigaChat адаптирует аналитические отчеты SberCIB в трех форматах: кратко, тезисно и подробно 1
10.02.2023 Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима» 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
09.01.2022 Есть ли будущее у майнинга криптовалют в 2022 году? 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
07.05.2018 Eset обнаружила в Google Play приложение для кражи криптовалюты 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Cardano и организации, системы, технологии, персоны:

Polkadot 7 3
ESET - ESET Software 1135 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
Digital Assets 9 2
Crypto AG 34 2
Glassnode 1 1
Microsoft Corporation 24698 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Google LLC 11850 1
Coinbase 58 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 91 1
VeChain 4 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7404 2
Google Ventures - GV 37 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2766 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 459 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5009 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6199 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6014 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1102 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 1
Exodus 68 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
The Verge - Издание 560 1
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Gartner - Гартнер 3562 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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