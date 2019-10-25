Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет

Технология блокчейн продолжает развиваться и проникать в самые разные сферы деятельности — от финансовых услуг и промышленности до медицины и сельского хозяйства. Сдерживает ее внедрение отсутствие единых стандартов, обеспечивающих взаимодействие блокчейн-систем разных вендоров.

На пути к унификации

Шум вокруг технологии блокчейна и сопутствующих ей криптовалют приутих, и у аналитиков появилась возможность более реалистично оценить ее перспективы.

Основная, по их мнению, проблема — отсутствие общепризнанных стандартов взаимодействия между блокчейн-системами. Пока за лидерcтво сражается добрый десяток систем (Bitcoin, Ethereum, Cardano, EOS, Tezos, Corda, Hyperledger, Digital Asset и ряд других), все они, так или иначе, претендуют на ведущее место в сфере смарт-контрактов, децентрализованных приложений, работы с цифровыми активами и т.д.

Однако аналитики полны оптимизма и, например, в Gartner полагают, что со временем из огромного числа платформ, которые имеются сегодня, останутся не более четырех. Правда, они не рискуют твердо сказать — каких.

Особенно стандартизация важна для такого консервативного сектора экономики, как финансы. Как полагает Фабио Чесини (Fabio Chesini), старший директор по исследованиям в Gartner, блокчейн-решения для компаний финансового сектора в настоящее время незрелы, и потребуется еще три-пять лет на их формирование.

Но, отсутствие общих стандартов — не единственная проблема технологии. Есть еще как минимум три.

Управление, интеграция, взаимодействие

Одной из ощутимых проблем, возникающих в ходе реализации проектов с применением блокчейна, является организация управления им. В основе этой технологии лежит принцип децентрализации, единый центр мониторинга и управления отсутствует. Как в таком случае можно гарантировать (в том числе юридически), что все участники системы будут играть по правилам? Как обеспечить различные права доступа, надежную защиту данных от использования третьими лицами и т.д.?

В принципе, более-менее удовлетворительные ответы на эти вопросы уже есть, но пока что компании «традиционного бизнеса», в том числе — финансового, отдают предпочтение более привычным технологиям. Изменить их мышление вряд ли удастся в ближайшие годы.

Сложности возникают и на этапе интеграции. Для того, чтобы использование какой-либо технологии стало повсеместным, она должна иметь возможность легкого и прозрачного включения в уже существующую программную инфраструктуру. В случае с блокчейном этого пока что не наблюдается, основные поставщики программного обеспечения и облачных сервисов SaaS не предлагают такой возможности. В результате финансовые организации, внедрившие у себя блокчейн, постоянно тратятся не только на поддержку и обслуживание самих систем, но и расходуют немалые суммы на то, чтобы подключать его к каждому новому финансовому сервису, выводимому на рынок.

Как отметил Фабио Чесини, затраты, связанные с интеграцией блокчейна в деятельность организации, если рассчитывать их на весь жизненный цикл проекта, составляют миллионы долларов. «В эту сумму входит оплата услуг консультантов, реинжиниринг, разработка и модернизация программного обеспечения. Столь высокие затраты остаются существенным сдерживающим фактором на пути развития блокчейн», — говорит он.

Но вскоре ситуация может измениться. Например, аналитики Gartner ожидают, что в ближайшие два-три года все крупные игроки на рынке программного обеспечения реализуют поддержку блокчейна в качестве дополнительной функции для своего программного обеспечения и продуктов SaaS. Как ожидается, пионерами на этом пути выступят разработчики ERP- и CRM-систем. Такой подход, со временем, очевидно, приведет к снижению стоимости внедрения, поддержки и развития блокчейн-проектов.

Hype Cycle Gartner для блокчейна

Источник: Garnter, 2019

И наконец, большая проблема — несовместимость блокчейнов. Принципы работы Bitcoin, R3, Ethereum, Hyperledger и других систем существенно различаются, они основаны на различных форматах данных и принципах обмена информацией, что существенно затрудняет процесс организации взаимодействия между блокчейн-системами (например, для эффективного взаимодействия с контрагентами, как в случае международных платежных систем Western Union или SWIFT).

Финансисты ждут блокчейна...

Но не все так печально. Уже через пять-десять лет, как полагают аналитики, блокчейн существенно изменит все отрасли, которые, так или иначе, связаны с ИТ. По данным Gartner, представленным в сентябре 2019 г., 60% ИТ-директоров ожидают в ближайшие три года внедрения блокчейна, в том или ином проявлении, во многих сферах деятельности.

Наиболее восприимчивой к таким инновациям оказалась финансовая сфера, где почти 18% ИТ-директоров заявили, что они приняли или примут какую-либо программу по внедрению у себя блокчейна в течение следующих 12 месяцев и еще около 15% сообщили, что сделают это в течение ближайших двух лет. Правда, лишь 7,6% опрошенных финансистов считают, что блокчейн коренным образом изменит отрасль — скорее всего, эта технология найдет нишевое применение, например, в сфере внутренней бухгалтерии, обмена финансовыми данными между банками и т.д.

Если посмотреть на «кривую хайпа» Gartner то видно, что почти все технологии, обозначенные белыми (означающими, что технология начнет работать менее, чем через два года) или голубыми (срок выхода на плато продуктивности — от 2 до 5 лет) кружочками имеют отношение именно к финансовой отрасли. Так что интерес финансистов к блокчейну отнюдь не теоретический.

… но не только они

Не менее интересен, впрочем, блокчейн для представителей сферы гейминга и киберспорта, где имеются рынки торговли виртуальными товарами. Многие игровые платформы создают и используют собственные платежные системы, для которых блокчейн является практически идеальным решением.

В ритейле блокчейн найдет применение как технология, позволяющая снизить оборот контрафактных товаров, помогающая управлять запасами и осуществлять различные виды аудита. Типичная сфера применения — контроль качества пищевой продукции на всех этапах ее жизненного цикла, от поставки сырья до ее продажи конечному покупателю. Крупные торговые сети также используют блокчейн в процессе реализации программ лояльности. Более того, в сфере розничной торговли намечается тенденция к объединению блокчейн с технологиями искусственного интеллекта и интернета вещей.

Все это позволяет говорить о том, что блокчейн, несмотря на наличие некоторых проблем на нынешнем этапе развития, действительно способен преобразовать мировой рынок во многих сферах. Но, для того, чтобы хорошие идеи стали реальностью, должна вначале сформироваться широкая мировая экосистема блокчейн-технологий, а на этом пути еще многое предстоит сделать.