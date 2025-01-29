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Индексная книга (каталог) CNews*
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dApps децентрализованные приложения



29.01.2025 M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году 1
20.02.2024 Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир 1
28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM 1
09.01.2023 Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте? 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
24.01.2022 У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
26.04.2019 Waves запускает инкубатор для разработчиков приложений на блокчейне 1
13.12.2018 Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3 1
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

dApps и организации, системы, технологии, персоны:

Waves Protocol - Waves Platform 11 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1400 2
МегаФон 8847 1
Alibaba Group 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
GitHub 821 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
VeChain 4 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
Microsoft Corporation 24639 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Цифровые активы 119 1
Telegram Group 2000 1
Coinbase 58 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Yota Devices - YD 101 1
Crypto AG 34 1
Орбита 292 1
Polkadot 7 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Альфа-Банк 1771 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром нефть 620 1
Renault Groupe 159 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 120 1
US Bank 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
Газпром ПАО 1342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Unsplash 781 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
Christie's - Кристис 12 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
АФТ - Ассоциация Финтех 165 1
OpenChain 1 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1450 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 5
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 4
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 96 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 2
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1243 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4995 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 521 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 77 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 8 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 511 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 293 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 12 1
Фондовая биржа - DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 11 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 1
Google Android - приложения и разработчики 592 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 3
Google Android 14010 2
Apple iOS 7816 2
Opera Browser - Браузер 1021 2
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 2
Microsoft Windows 15677 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 61 2
Linux OS 9967 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 30 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 11 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Stellar XLM - криптовалюта 10 1
Apple macOS 2066 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
Brave - Браузер 33 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 1
Squarex 1 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 13 1
Otello Corporation - Opera Software - Crypto Browser Project 1 1
Garantex - криптовалютная биржа 7 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 9 1
The Digital Box ADA 23 1
NVision Барьер 650 1
Иванов Александр 101 1
Водясов Алексей 222 1
Бутерин Виталий 30 1
Богачев Игорь 180 1
Мартынов Владислав 113 1
Мельникова Анастасия 375 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Южная Корея - Республика 6653 1
Япония 13292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Польша - Республика 1960 1
Сингапур - Республика 1852 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Бразилия - Федеративная Республика 2363 1
Китай - Тайвань 3990 1
Украина 7615 1
Испания - Королевство 3709 1
Узбекистан - Республика 1727 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 119 1
Франция - Французская Республика 7851 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Ирландия - Республика 1011 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 614 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Solana 21 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 597 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 94 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 677 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CoinMarKetCap 23 1
Cointelegraph 7 1
Популярная механика 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
Hard Fork Decentralized 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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