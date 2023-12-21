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Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир

Власти страны обещают сформировать и опубликовать уже второй по счету стандарт, связанный с технологиями блокчейна. На этот раз планируется распространить его за пределы страны.

Стратегический документ для стратегических замыслов

Власти Китая хотят создать собственный устав для разработчиков в области Web3, для всех, кто в пределах Китайской Народной Республики (КНР) занимается разработками технологий NFT, DApps, смарт-контрактов, взаимосовместимости блокчейнов и т.д.

Как сообщает издание Cryptonews, планы по разработке «стратегического документа» обнародованы в письме, разосланном из министерства промышленности и информационных технологий КНР.

В письме утверждается, что правительство собирается «укрепить сферу технических исследований - и надзора за ними, поддержать исследовательские учреждения в работе над взаимосовместимостью блокчейнов, приватных вычислений и смарт-контрактов».

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Фото: Leon Liu / Фотобанк Unsplash
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В качестве приоритетов названы безопасности блокчейна, контроль и регламентирование соответствующих работ, а также исследования технологий конвергенции частично децентрализованных (консорциумных) блокчейнов и усовершенствования в сфере безопасности данных.

Оговаривается, впрочем, что стратегический документ имеет целью «способствовать международному обмену опытом и сотрудничеству» и, естественно, активизировать усилия в направлении международной стандартизации Web3.

Иными словами, Китай преследует целью расширить свое международное влияние и как минимум принять участие в установлении международных правил для разработчиков Web3.

Популярная механика блокчейна

Интересно, что власти КНР собираются активно популяризировать технологии Web3, для чего будут активно использовать платформы с научно-популярным контентом. В первую очередь, публике будут рассказывать о распределенной цифровой идентичности и управлении цифровыми активами.

Китай активно внедряет технологии Web3 в таких областях как здравоохранение, образование и туризм, а также - в энергетике, финансовой сфере, защите копирайта и, естественно, охране закона.

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Цифровизация

На прошлой неделе Китай объявил, что технологии блокчейна будут использоваться и в сфере идентификации граждан, то есть, строго говоря, все внутренние паспорта 1,4 млрд граждан КНР будут перенесены на блокчейн.

«Все указывает на то, что КНР собирается сделать блокчейн остовым хребтом всей своей цифровизации», - полагает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. По ее словам, если эта инициатива покажет эффективность, ее вполне могут перенять другие страны, особенно те, которые находятся в ареале влияния Китая. «И тогда у него действительно будут все возможности для распространения своих правил обращения с Web3 далеко за пределы своих государственных границ», - подытожила Анастасия Мельникова.

Обещанный «устав» - уже не первый стандарт, выработанный в Китае для сферы Web3. Ранее специально созданный для этого комитет уже выпустил регламент под названием «Эталонная архитектура технологии блокчейн и распределенного учета». Где он применяется на практике, издание Cointelegraph не уточняет.

Роман Георгиев

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