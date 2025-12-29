Разделы

Trezor криптовалютный кошелёк


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Через GitHub распространяется опасный троян 1
08.09.2022 Positive Technologies: число атак на промышленность выросло на 53% 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
30.04.2020 Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков 1
24.05.2019 ESET нашла в Google Play приложения для кражи криптовалют 1
08.07.2015 Обзор новинок от Jinga: смартфоны IGO L1 и Trezor S1 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Trezor и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1147 2
Google LLC 12288 2
Conti - Хакерская группировка 40 1
Microsoft Corporation 25270 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1517 1
Coinbase 63 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 1
Jinga 25 1
VeChain 4 1
Crypto AG 36 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 146 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 2
XOR - алгоритм шифрования 18 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4197 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2386 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 517 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5169 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3541 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8475 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 479 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 283 1
Google Android 14740 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 3
Google Chrome - браузер 1652 2
MetaMask 15 2
Electrum - Криптовалютный кошелёк 7 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 2
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 32 1
NNG iGO 48 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Vivaldi - Браузер 101 1
Opera Browser - Браузер 1036 1
MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1151 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Microsoft Windows 16369 1
Linux OS 10945 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 75 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 371 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 403 1
Google Chrome Web Store 51 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
TP-Link Tether 50 1
Microsoft Windows PowerShell 229 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 119 1
Bittrex - криптовалютная биржа 7 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Tron (TRX) - криптовалюта 6 1
Stellar XLM - криптовалюта 12 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 11 1
Zcash - криптовалюта 10 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 620 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 204 1
Чунижеков Федор 10 1
Stefanko Lukas - Стефанко Лукаш 29 1
Килюшева Екатерина 10 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Exodus 74 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3711 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
ZDnet 662 1
The Verge - Издание 592 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
