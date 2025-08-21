Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Чунижеков Федор


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Positive Technologies назвала десять самых распространенных семейств вредоносного ПО в России 1
01.08.2024 Positive Technologies: у специалистов по кибербезопасности есть в среднем 6 дней на установку обновлений 1
23.05.2024 Positive Technologies: 80% российских организаций уделяют недостаточно внимания обеспечению киберустойчивости 1
09.02.2024 Positive Technologies: только 14% вендоров оперативно исправляют уязвимости, найденные исследователями безопасности 1
19.07.2023 Исследование Positive Technologies: 83% успешных кибератак в странах Ближнего Востока носили целенаправленный характер 1
10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность 1
05.12.2022 Хакеры набросились на российские Linux 1
08.09.2022 Positive Technologies: число атак на промышленность выросло на 53% 1
08.04.2022 Positive Technologies: шифровальщики переключились на медицину 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Чунижеков Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1374 8
Conti - Хакерская группировка 39 2
Positive Technologies - PT SWARM 29 2
TeamViewer 128 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 220 1
Газинформсервис - ГИС 343 1
Cohesity 7 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 73 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 192 1
AnyDesk Software GmbH 39 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Microsoft Corporation 25015 1
1С-Битрикс - Bitrix 604 1
Цифра ГК 2503 1
Fortinet 397 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30118 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3066 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70140 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13257 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7250 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31157 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2428 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2301 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13139 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6647 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 774 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3345 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16501 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2194 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 346 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 258 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11809 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1236 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1183 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3085 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2180 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 853 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32766 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3878 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1548 1
Оцифровка - Digitization 4788 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10997 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26472 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6476 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7908 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21706 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 438 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7889 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8349 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14205 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22269 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 576 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2651 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3536 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4922 6
Linux OS 10563 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 397 2
Microsoft Windows 16084 1
Google Android 14439 1
Apple iOS 8054 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 122 1
OpenVPN 71 1
Positive Technologies - PT Sandbox 89 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 20 1
Trezor - криптовалютный кошелёк 5 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 77 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 23 1
Positive Technologies - PT Anti-APT 4 1
Килюшева Екатерина 10 2
Сергеев Михаил 108 1
Овчинников Дмитрий 21 1
Качуров Евгений 7 1
Хныков Олег 4 1
Стюгин Михаил 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 152207 4
Канада 4944 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
Иран - Исламская Республика Иран 1106 1
Кувейт 167 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1113 1
Ближний Восток 3006 1
Саудовская Аравия - Королевство 621 1
Бахрейн - Королевство 126 1
Катар 171 1
Индийский океан - Персидский залив 217 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6644 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53614 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1005 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50063 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 525 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9317 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19722 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30883 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10391 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2463 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8371 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 896 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2073 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3618 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1499 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1019 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2859 1
Киберучения 108 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2051 1
CNews Мишень 170 1
IDC - International Data Corporation 4928 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379197, в очереди разбора - 738516.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: