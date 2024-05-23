Positive Technologies: 80% российских организаций уделяют недостаточно внимания обеспечению киберустойчивости

Компания Positive Technologies представила результаты исследования готовности российских компаний противостоять кибератакам. По данным опроса, большинство российских организаций (80%) уделяют недостаточно внимания обеспечению киберустойчивости и выборочно укрепляют ИТ-инфраструктуру. При этом больше половины (55%) респондентов отметили отсутствие времени для выполнения всех задач усиления защищенности, треть упомянули нехватку компетенций для их формирования (37%) и недостаток эффективной коммуникации с командой ИТ (31%).

«Главной целью исследования было узнать, как компании оценивают свой уровень готовности противостоять атакам злоумышленников, а также выявить проблемы, которые они испытывают при построении процессов усиления защищенности и мониторинга ИТ-инфраструктуры, — отметил Федор Чунижеков, старший аналитик информационной безопасности исследовательской группы Positive Technologies. — Наиболее объективные методы оценки защищенности, такие как тестирование на проникновение (58%) и киберучения (35%), проводятся нерегулярно, что приводит к недостаточному пониманию реального уровня защиты.

Основные выводы исследования:

Организации редко прибегают к оценке уровня защищенности через соотношение временных метрик TTA (время проведения атаки) и TTR (время реагирования на атаку). Это означает, что многие из них упускают возможность объективно оценить свою способность вовремя замечать и нейтрализовать кибератаки до реализации неприемлемого ущерба. Лишь 4% организаций используют количественные метрики для оценки уровня защищенности. Из них всего 39% ориентируются на временные метрики обнаружения и реагирования на атаки.

Большинство российских организаций (80%) выборочно укрепляют ИТ-инфраструктуру, в то время как для поддержания максимального уровня киберустойчивости требуется внедрение всех основных процессов ИБ. При этом 70% компаний приоритизируют задачи основываясь только на важности активов, не учитывая возможные пути продвижения злоумышленников в инфраструктуре.

Наибольшие сложности при выполнении задач по усилению защищенности ИТ-инфраструктуры — отсутствие времени (55%), недостаток компетенций (37%) и отсутствие эффективной коммуникации с командой ИТ (31%).

70% организаций имеют проблемы с формированием регламента взаимодействия (service level agreement, SLA) между командами ИБ и ИТ для процессов усиления защищенности.

Только 36% респондентов могут позволить себе режим мониторинга и реагирования 24/7. Это характерно для средних организаций со штатом специалистов по ИБ от 10 до 20 человек и крупных организаций со штатом безопасников более 20 человек, тогда как малые организации ограничиваются ситуационным режимом либо мониторингом во время рабочего дня (режим 8/5).

Команды ИБ не обращают должного внимания на мониторинг, что может привести к пропуску инцидентов ИБ и несвоевременному реагированию: постоянно отслеживают события безопасности лишь две трети опрошенных, меньше половины организаций (44%) оценивают полноту собираемых событий. Только 19% организаций контролируют факт поступления событий с информационных активов, их регулярность и полноту одновременно.

«Для формирования и поддержания киберустойчивости организациям необходимо непрерывно проводить оценку готовности противостоять кибератакам для выявления слабых мест и их устранения. Для такой задачи Positive Technologies выпускает на рынок MaxPatrol Carbon. Он выявляет возможные пути злоумышленника в инфраструктуре и подсказывает, что нужно сделать, чтобы устранить или усложнить эти пути. Кроме этого, новый метапродукт выстраивает стратегию совместной работы департаментов ИТ и ИБ, которая будет направлена на обеспечение киберустойчивости организации», — сказал Михаил Стюгин, руководитель направления автоматизации информационной безопасности Positive Technologies.