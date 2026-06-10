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Positive Technologies PT Anti-APT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1695 3
|Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
|TeamViewer 134 1
|AnyDesk Software GmbH 54 1
|TaskMasters - Хакерская группировка 5 1
|Парадигма 165 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
|Данилин Алексей 22 1
|Зиненко Ольга 10 1
|Казанькова Наталия 4 1
|Хныков Олег 4 1
|Чунижеков Федор 10 1
|РИА Новости 1026 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.