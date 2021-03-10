Спецпроекты

Positive Technologies: в каждой компании обнаружено вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты Positive Technologies проанализировали результаты мониторинга сетевой активности в 41 компании, где проводились пилотные проекты по внедрению PT Network Attack Discovery (PT NAD) и комплекса для раннего выявления сложных угроз (PT Anti-APT), в состав которого входит PT NAD. В ходе анализа в большинстве компаний была выявлена подозрительная сетевая активность, а вредоносное ПО было обнаружено в каждой государственной и промышленной организации.

По результатам пилотных проектов в 90% компаний была выявлена подозрительная сетевая активность, например, сокрытие трафика, запуск инструментов сканирования сети, попытки удаленного запуска процессов. Эксперты отмечают, что использование NTA-систем позволяет не только вовремя обнаружить подозрительные подключения, но и обратиться к истории сетевой активности узла и проверить, не было ли других подобных попыток.

«Переход компаний на удаленную работу повлиял и на сетевую активность: выросла доля подключений во внешнюю сеть по протоколу RDP, — отмечает старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. — Такие подключения должны тщательно контролироваться, ведь количество атак через протоколы удаленного доступа в 2020 году увеличилось в три раза».

Нарушения регламентов ИБ встретились в каждой организации. Одним из часто выявляемых нарушений регламентов ИБ стало использование незащищенных протоколов передачи данных (64%). По мнению экспертов, это говорит о том, что в инфраструктуре важные данные передаются в открытом виде, а значит кто угодно в корпоративной сети, в том числе потенциальный злоумышленник, может перехватывать трафик и искать в нем конфиденциальную информацию, например логины и пароли.

В ходе пилотных проектов по мониторингу сетевой активности и выявлению сложных угроз в 2020 году эксперты столкнулись с активностью 36 семейств вредоносного ПО. Эксперты называют среди них шифровальщик WannaCry, банковские трояны RTM, Ursnif и Dridex. В 68% анализируемых компаний была выявлена активность вредоносного ПО, при этом ВПО было обнаружено во всех исследуемых государственных и промышленных организациях. В каждой третьей компании были отмечены попытки эксплуатации уязвимостей в ПО.

«Может случиться так, что в момент проведения атаки еще не существовало правил обнаружения угроз и индикаторов компрометации, которые доступны сегодня. Поэтому необходимо проверять трафик не только в режиме реального времени, но и проводить ретроспективный анализ с учетом новой информации, — комментирует Наталия Казанькова, менеджер по продуктовому маркетингу Positive Technologies. — Сохранение копий трафика и повторный его анализ с помощью NTA-системы позволяют провести детальное расследование и обнаружить действия злоумышленника даже для тех событий, которые произошли раньше».

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