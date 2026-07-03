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МИАН ГК Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Кубитный курьер: ученые решили главную проблему масштабирования квантовых процессоров на нейтральных атомах 1
22.07.2009 «1С:Бухгалтерия 8» объединила учёт в 20 региональных филиалах МИАН 1
28.01.2009 МИАН построил ИАС на базе «ИВК Сонет» 4
12.02.2007 15 марта откроется форум Corporate Intranet-3 1
22.11.2006 МИАН выбирает "Крок" 3
22.03.2006 В Москве прошла конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 2
07.03.2006 PM Group: рейтинг ТОР-15 бизнес-леди Рунета 1
15.02.2005 16 марта откроется конференция в области стратегического управления предприятием 1
08.02.2005 16 марта откроется конференция в области стратегического управления предприятием 1
31.01.2005 16 марта откроется конференция в области стратегического управления предприятием 1
13.08.2002 IBS внедрит Microsoft Navision Attain в агентстве недвижимости МИАН 3

Публикаций - 11, упоминаний - 19

МИАН ГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5577 3
Microsoft Corporation 25699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9470 3
Казахтелеком 344 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Dell EMC 5170 1
Yandex - Яндекс 9109 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
9511 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
Крок - Croc 1956 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 964 1
Сонет 173 1
Google LLC 12610 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Playfon - Плэйфон 40 1
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 3
Овергаз 3 3
Натали Турс 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
Связной ГК 1399 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2906 1
Альфа-Банк 1965 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Интеко 19 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 405 1
Артон Консалтинг 7 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5600 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
Оцифровка - Digitization 5143 3
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16918 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 796 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 990 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10569 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10122 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1448 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33184 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1567 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5321 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 510 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8529 1
Wiki - Вики - режим Википедии 277 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2651 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 423 1
Web development - Веб-разработка 310 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 348 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 828 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1834 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
ИВК Сонет 5 1
Norton David - Нортон Дэвид 7 3
Кузнецов Андрей 113 3
Ларичев Юрий 16 3
Сасыкин Виталий 3 3
Сазонов Семен 6 3
Громова Ирина 3 3
Белоусов Владимир 3 3
Джалкибаев Жексен 3 3
Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 3
Молдажанова Гульжан 1 1
Ускова Ольга 173 1
Дергунова Ольга 120 1
Матвиенко Валентина 116 1
Ильин Алексей 24 1
Сизоненко Григорий 45 1
Кузнецова Нина 2 1
Степанов Алексей 12 1
Батурина Елена 4 1
Белова Анна 7 1
Воробьева Наталья 8 1
Спивак Сергей 11 1
Парамонова Татьяна 6 1
Тагиев Руслан 11 1
Лесневская Ирена 2 1
Слиска Любовь 3 1
Боровик-Хильчевская Вероника 2 1
Слуцкер Ольга 3 1
Витебская Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1775 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1648 3
Английский язык 7002 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5558 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27054 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6540 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 284 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6596 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1692 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2298 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
FashionTV 16 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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