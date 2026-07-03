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МИАН ГК Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 19
МИАН ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
|Norton David - Нортон Дэвид 7 3
|Кузнецов Андрей 113 3
|Ларичев Юрий 16 3
|Сасыкин Виталий 3 3
|Сазонов Семен 6 3
|Громова Ирина 3 3
|Белоусов Владимир 3 3
|Джалкибаев Жексен 3 3
|Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 3
|Молдажанова Гульжан 1 1
|Ускова Ольга 173 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Матвиенко Валентина 116 1
|Ильин Алексей 24 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Кузнецова Нина 2 1
|Степанов Алексей 12 1
|Батурина Елена 4 1
|Белова Анна 7 1
|Воробьева Наталья 8 1
|Спивак Сергей 11 1
|Парамонова Татьяна 6 1
|Тагиев Руслан 11 1
|Лесневская Ирена 2 1
|Слиска Любовь 3 1
|Боровик-Хильчевская Вероника 2 1
|Слуцкер Ольга 3 1
|Витебская Екатерина 1 1
|FashionTV 16 1
|Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
|Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.